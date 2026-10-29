Η Τεχεράνη παρέλαβε την επιστολή Βανς για επανέναρξη συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν, αλλά δεν έχει απαντήσει

Τις αμερικανικές αναφορές για επιστολή του Τζέι Ντι Βανς επιβεβαιώνουν προς την Τεχεράνη, επιβεβαιώνουν ιρανικά ΜΜΕ, αναφέροντας ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη απαντήσει στην Ουάσιγκτον. Συγκεκριμένα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim αναφέρει ότι η ιρανική ηγεσία έλαβε επιστολή από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ για επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε επιστολή στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, όμως, την ίδια ώρα η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη απαντήσει στην επιστολή.

«Το Ιράν τονίζει την ανάγκη οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους επτά όρους του, οποιαδήποτε στάση που υπονομεύει αυτό το σταθερό πλαίσιο που έχει θεσπίσει το Ιράν είναι απαράδεκτη», πρόσθεσε το Tasnim.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι ο Βανς είχε γράψει επιστολή στον επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, σε μια ύστατη προσπάθεια επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντέκρουσε χθες αυτές τις αναφορές, αναγνωρίζοντας την επικοινωνία μεταξύ του Βανς και ανώνυμων Ιρανών αξιωματούχων, αλλά λέγοντας ότι είχε να κάνει με ιατρικά εφόδια, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Tasnim δεν δημοσιοποίησε το περιεχόμενο της επιστολής και παραμένει ακόμη αβέβαιο ποιο θα είναι το ύφος της απάντησης του Ιράν για τη συνέχιση των διαβουλεύσεων, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί ημερομηνία και τοποθεσία για τον νέο γύρο επαφών.

Στο επίκεντρο του αδιεξόδου βρίσκονται οι συνεχιζόμενες ιρανικές επιθέσεις κατά πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια.

«Ο ιρανικός λαός γνωρίζει καλά τον πόλεμο»

Μάλιστα, σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο κινήθηκαν και οι δηλώσεις του αναπληρωτή αρχηγού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Μουσταφά Ιζάντι, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι που έχει θέσει η Τεχεράνη.

«Ο ιρανικός λαός είναι ένα έθνος που γνωρίζει καλά τον πόλεμο», δήλωσε στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό IRIB την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι «αυτό το σημαντικό Στενό είναι ακόμα κλειστό».

Ο Ιζάντι υποστήριξε ότι το Ιράν διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και ανθεκτικότητα για να διαχειριστεί συνθήκες κρίσης, τονίζοντας ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας.

«Οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να υπερασπιστούν σθεναρά την κυριαρχία αυτού του ισλαμικού έθνους», τόνισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί σημαντικές εξελίξεις στους τομείς των βαλλιστικών πυραύλων, της αεράμυνας και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε πως η χώρα του βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους διεθνείς μεσολαβητές, οι οποίοι εξετάζουν τρόπους εφαρμογής του επτασέλιδου σχεδίου που έχει παρουσιάσει η Τεχεράνη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.