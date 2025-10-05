Η συζήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη με αλιείς της Αμοργού για το «Αμοργόραμα»

Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος «Αμοργόραμα» μιλάει το πρωί της Κυριακής ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Λιμάνι της Λιμάνι της Αιγιάλης στο νησί του Αιγαίου.

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Αμοργού μέσω θέσπισης ρυθμιστικών μέτρων της αλιευτικής δραστηριότητας.

Παρακολουθείστε ζωντανά:

Στην εκδήλωση παρευρίσκονται ακόμα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών Κώστας Καδής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης.