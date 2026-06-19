Η συνεδρίαση του περιφερειακού συμβούλιου του ΠΑΣΟΚ, ο γρίφος με Ζαγοράκη, ποιοι ακούγονται για τομεάρχες στην ΕΛ.Α.Σ. και τα σενάρια για τον Κ. Καρπουχτσή

Σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα “Μανώλης Αναγνωστάκης” του δημαρχείου Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται η συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου κεντρικής Μακεδονίας του ΠΑΣΟΚ. Το νέο όργανο, όπως προέκυψε μετά το συνέδριο, του κόμματος. Εκτός από τα μέλη του, θα προστεθούν και οι εκλεγμένοι στην κεντρική πολιτική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ που προέρχονται από την κεντρική Μακεδονία.

Στην διαδικασία θα ήταν παρόντες ο γραμματέας της κεντρικής πολιτικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, όπως επίσης και υπεύθυνος του τομέα Διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλίδης.

Συζήτηση μάλλον δεν θα γίνει για τα ψηφοδέλτια, αλλά πιο πολύ θα αφορά οργανωτικά θέματα. Πάντως υπάρχουν δύο εξελίξεις που αφορούν και την Θεσσαλονίκη: Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου Όλγα Μαρκογιαννάκη θα είναι υποψήφια στην Κοζάνη. Το όνομα της είχε ακουστεί για τη Α’ Θεσσαλονίκης, καθώς συνδέεται με την πόλη μέσω του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ωστόσο προτιμήθηκε να “κατέβει” στο τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Επίσης σε ότι αφορά τον Θόδωρο Ζαγοράκη του έχει προταθεί να είναι υποψήφιος στην Καβάλα (τόπος καταγωγής του), ωστόσο ο ίδιος είναι αρνητικός. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής θέλει Α’ ή Β’ Θεσσαλονίκης.

Τομεάρχες και τους αναπληρωτές τους θα ανακοινώσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τα ονόματα που ακούγονται είναι του Γιώργου Χουλιαράκη στα οικονομικά, του Διονύση Τεμπονέρα στα εργασιακά, της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου στα αγροτικά, της Εύας Ρέντζου και Μαρίας Κατσουλίδη για τον πολιτισμό. Θα υπάρχει προφανώς και εκπροσώπηση από την Θεσσαλονίκη.

Σε ότι αφορά τον Κώστα Καρπουχτσή, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου θα είναι υποψήφιος στις Σέρρες. Το λέμε αυτό γιατί διακινούνται σενάρια που τον θέλουν να μετακομίζει στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Επίσης το κόμμα θα κάνει ακόμη δύο εκδηλώσεις μέχρι τις 15 Ιουλίου. Η μία θα γίνει Δυτικά με πιο πιθανό προορισμό τον δήμο Ευόσμου – Κορδελιού.