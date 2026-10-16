Η συνεδρίαση της πολιτική επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ., η παρουσία Καρτερού, το ΠΑΣΟΚ που περιμένει με το δάκτυλο στη σκανδάλη και οι εκκρεμότητες του στην Α’ περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Σήμερα στις 14.00 συνεδριάζει η διευρυμένη πολιτική επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Διότι εκτός των μελών της μετέχουν σε αυτή και οι τομεάρχες και τομεάρχισσες καθώς και οι αναπληρωτές τους, αλλά και μέλη του οργανωτικού γραφείου.

Μοιραία τα βλέμματα στρέφονται στην παρουσία του Θανάση Καρτερού που είναι μέλος της πολιτικής επιτροπής. Άραγε θα πάει στη συνεδρίαση και αν ναι πως θα τον υποδεχτούν, όχι μόνο ο λέξης Τσίπρας, αλλά και οι υπόλοιποι; Διότι πολλοί από τους συντρόφους του έχουν “στραβώσει”, για να το θέσουμε ευγενικά με τα όσα έγραψε για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Παράλληλα ο Αλέξης Τσίπρας θα συνεχίσει την προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι με το ΠΑΣΟΚ. Τώρα το πως θα γίνει αυτό αν δεν αποδοκιμάσει τα όσα έγραψε ο κ. Καρτερός δεν βλέπουμε πως μπορεί να γίνει αυτό. Και στο ΠΑΣΟΚ μάλλον έχουν έτοιμη την σχετική ανακοίνωση…

Στο μεταξύ και αναφορικά με το ψηφοδέλτιο του κόμματος στην Α’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης υπάρχουν δύο ανοιχτές εκκρεμότητες. Η πρώτη αφορά τον επί δεκατέσσερα χρόνια πρόεδρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης Τάσο Τζήκα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος δεσμεύτηκε να απαντήσει στο αν θα είναι υποψήφιος βουλευτής τον Νοέμβριο. Σημειώνεται πως πρόσφατα ο κ. Τζήκας ανέλαβε θέση ευθύνης στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στοιχείο που δυσκολεύει τις πιθανότητες να βρεθεί στην λίστα των υποψήφιων.

Μία δεύτερη εκκρεμότητα είναι αυτή του Μάρκου Μπόλαρη. Ο πρώην βουλευτής Σερρών, που διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την πόλη της Θεσσαλονίκης, επίσης δεν έχει αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος. Και αυτός πάντως αναμένεται να απαντήσει το επόμενο χρονικό διάστημα.

ΣΤ.ΑΛ.