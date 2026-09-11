Η συνάντηση  του Νίκου Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους

Για χαλαρή ξεκίνησε η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τις δημοσιογράφους αλλά εξελίχθηκε σε κανονική συνέντευξη τύπου. Ευδιάθετος, με χαλαρή διάθεση , ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε διάθεση να απαντήσει σε όλα. Είπε λοιπόν πως θεωρεί πιθανές τις δεύτερες εκλογές, ” αφού δεν βγαίνουν τα νουμερα”.

Για τις επιθέσεις φιλίας που δέχεται το κόμμα από την κυβέρνηση αλλα και τον Αλέξη Τσίπρα τις χαρακτήρισε ως λυκοφιλιες που μοναδικό στόχο έχουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Είπε ακόμη πως αύριο θα παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών. Πρόσθεσε πως το κόμμα έχει αντοχές και αποδείχτηκε τα δύσκολα χρόνια προσθέτοντας, ότι ” Έχουμε καθαρό λόγο και καθαρή γραμμή “.

Για την αποφυλάκιση Κασιδιαρη αναρωτήθηκε πως βοηθάει τον δημόσιο λόγο η ακροδεξιά ρητορική.

Φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι αθλητικες αναφορές. Όταν ρωτήθηκε αν ο Παναθηναϊκός θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα ( είναι δηλωμένος οπαδός της Αθηναϊκής ομάδας) , απάντησε πως ο ίδιος θέλει να πάρει η ομάδα την euroleague προσθέτοντας πάντως πως ο ίδιος τα θέλει όλα. ΣΤ.ΑΛ.