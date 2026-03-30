Η συμμετοχή της “Μεταλλεία Θράκης” στο Money Show 2026

Η ανάπτυξη του σήμερα είναι συνυφασμένη με τους ορυκτούς πόρους. Η ανάγκη για την αξιοποίηση των μεταλλευτικών αποθεμάτων είναι πλέον αδιαμφισβήτητη.

Σήμερα, η μεταλλευτική δραστηριότητα δεν οικοδομείται μόνο με μηχανήματα και τεχνολογία. Χτίζεται, πρωτίστως, με ανοιχτό διάλογο, ενσυναίσθηση και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες.

Στο #MoneyShow2026 στη Θεσσαλονίκη το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 10.000 επισκέπτες, η «Μεταλλεία Θράκης» είχε την ευκαιρία να ενημερώσει εκπροσώπους της Κυβέρνησης, της Αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας της Βόρειας Ελλάδας για την σχεδιαζόμενη επένδυση στη Θράκη.

Στην τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης, ο κ. Μπακούρας, Γενικός Διευθυντής της «Μεταλλεία Θράκης», έδωσε το στίγμα της επόμενης μέρας για την επένδυση στο Πέραμα του Έβρου:

Διαφάνεια στην πράξη: Από την ενημέρωση, τον τεχνικό σχεδιασμό του Έργου έως το σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Ασφάλεια πάνω απ’ όλα: Επενδύουμε σε συστήματα πρόληψης που περιορίζουν τους κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Σεβασμός στο Περιβάλλον: Μέτρα περιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η σύγχρονη εξόρυξη απέχει έτη φωτός από το παρελθόν. Φέρνουμε στο σήμερα την τεχνολογία του αύριο, αποδεικνύοντας ότι η προστασία της ζωής, το περιβάλλον και η κοινωνική ευημερία βαδίζουν μαζί.