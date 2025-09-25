Η Σλοβενία έκλεισε τα σύνορά της στον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Απαγόρευση εισόδου στη χώρα, επέβαλε η Σλοβενία ​​στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (25/9) θέλοντας με αυτή την κίνηση να υπογραμμίσει την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου.

Η απόφαση αυτή, συνδέεται με το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, δήλωσε η αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών Νέβα Γκράσιτς, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων STA.

Η Σλοβενία, η οποία αναγνώρισε το Παλαιστινιακό κράτος πέρυσι, έχει ασκήσει έντονη κριτική στο Ισραήλ για τη Γάζα και η κίνηση της Πέμπτης κατά του Νετανιάχου, είχε προφανώς σχεδιαστεί για να υπογραμμίσει τις πολιτικές της χώρας.

Η Σλοβενία ​​είχε ήδη απαγορεύσει στον Ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και στον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς την είσοδο στη χώρα και είχε επιβάλει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ.

«Όλες οι χώρες που δεσμεύονται από το διεθνές δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένης της Σλοβενίας, δεν πρέπει να αναγνωρίσουν την κατάσταση που προκύπτει από την παράνομη παρουσία του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και δεν πρέπει να προσφέρουν καμία υποστήριξη στη διατήρηση αυτής της κατάστασης», πρόσθεσε η Νέβα Γκράσιτς.

Η σλοβενική κυβέρνηση δήλωσε στο “X” ότι η απόφαση στέλνει «ένα σαφές μήνυμα στο κράτος του Ισραήλ ότι η Σλοβενία ​​περιμένει τον συνεπή σεβασμό του, στις αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Με αυτόν τον τρόπο, η Σλοβενία ​​«επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στο διεθνές δίκαιο, στις οικουμενικές αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε μια εξωτερική πολιτική αρχών και συνεπή», πρόσθεσε η κυβέρνηση.

Πηγή: Associated Press