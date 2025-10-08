Η σιωπή και οι αποφάσεις της Νοτοπούλου

Η Κατερίνα Νοτοπουλου ανήκε στην στενή ομάδα του Αλέξη Τσιπρα και διετέλεσε μέλος των κυβερνήσεων του.

Η σιωπή της μετά την παραίτηση Τσιπρα, του οποίου παραμένει συνομιλητρια, δεν πέρασε απαρατήρητη τα τελευταία δύο 24ωρα μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού.

Θα θεωρούσα σίγουρο βέβαια πως θα είναι σε αυτούς που θα ακολουθήσουν τον Τσιπρα στις πολιτικές του κινήσεις κάτι που και ο ίδιος θα ήθελε καθώς ταιριάζει στο προφίλ που θέλει να δώσει στην νέα του πολιτικη-εκλογικη πρωτοβουλία.

Β.Π.