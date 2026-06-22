Η σημειολογία της συνάντησης Τζιτζικώστα-Γκιουλέκα, το νέο ναυάγιο του Δήμου Δέλτα, η Πασχαλίδου για τον Θερμαϊκό και τα ονόματα για τη Θεσσαλονίκη σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Γράφει ο “Φωτογράφος”

Ξεκίνησαν οι ζέστας για τα καλά και ομοίως ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο. στα παραδημοτικά και παραπολιτικά.. Για να δούμε σήμερα τι έχουμε για εσάς..

Στον Δήμο Θερμαϊκού μαθαίνω από κατοίκους της περιοχής ότι ετοιμάζεται για τις επόμενες δημοτικές εκλογές να κατέβει ως υποψήφια δήμαρχος η πρώην αντιδήμαρχος Πάτυ Πασχαλίδου … Ήδη πολλές δυνάμεις, όπως μου μεταφέρουν απο πολλές περιοχές του Δήμου Θερμαϊκού, έχουν συσπειρωθεί δίπλα της . Μάλιστα η έντονη δραστηριότητα της , πλέον είναι έκδηλη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με βίντεο σε κάθε πρόβλημα με συγκεκριμένες στοχευμένες τοποθετήσεις…

Την προηγούμενη εβδομάδα έμαθα έγινε πραγματικός χαμός στον Δήμο Δέλτα λόγω της αντίδρασης των κατοίκων για την ακύρωση της γιορτής της Τζαμάλας που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Χαλάστρα. Πρόκειται για έναν θεσμό που επί 3 ημέρες μαζεύει πλήθος κόσμου και ενισχύει και την τοπική αγορά πέρα από το πολιτισμικό αποτύπωμα . Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για ακόμα μια ήττα της διοίκησης Μπισμπινά , η οποία οφείλεται στην ολιγωρία της και στην έλλειψη οργάνωσης . Ο κόσμος όπως κάθε χρόνο το περίμενε, αλλά ο Δήμος Δέλτα φαίνεται πως δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων… Ήδη όπως στα είπαμε κινούνται πρόσωπα να κατέβουν ως υποψήφιοι δήμαρχοι για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, διαβλέποντας το πολιτικό κενό…

Πάμε τώρα στο Δήμο Λαγκαδά όπου όπως με ενημέρωσαν κάτοικοι της περιοχής διενεργήθηκε μια δημοσκόπηση στους κατοίκους πρώτον για την δημοφηλία και την αναγνωρισιμότητα προσώπων που σκέφτονται να κατέβουν ως υποψήφιοι δήμαρχοι στις επόμενες εκλογές και δεύτερον για τα βασικά θέματα του δήμου όπως καθαριότητα , πράσινο κλπ.

Στην δημοσκόπηση μετρήθηκαν ο Σάββας Αναστασιάδης, ο Γιάννης Αναστασιάδης, ο Κώστας Πετρίδης, ο Μισχόπουλος από τον Σοχό, ο Γεωργουδάκης απο το ΚΚΕ, ο Μαυρόπουλος καθώς και η εν ενεργεία δήμαρχος Νίκη Ανδρεάδου. Μέχρι στιγμής από όσα έμαθα από τις πηγές μου τα δεδομένα είναι πολύ σημαντικά και ενδιαφέρονται οπότε στον επόμενο “Φωτογράφο” θα έχετε πλήρη εικόνα για την επόμενη ημέρα στον Δήμο Λαγκαδά. “Μετριέται” λοιπόν η Δήμαρχος που αγχώνεται απο τα μηνύματα που λαμβάνει απο την τοπική κοινωνία…

Μιας και πιάσαμε τον Δήμο Λαγκαδά έμαθα πως ο πρώην δήμαρχος Λαγκαδά και νυν διοικητής της ΗΔΙΚΑ , Γιάννης Καραγιάννης, σκέφτεται να κατέβει υποψήφιος δήμαρχος σε δήμο της Αθήνας και ειδικότερα στην Νέα Σμύρνη…

Για το βραδινό γεύμα “Στον Τάκο” της Θέρμης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή και του πρώην περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και νυν επιτρόπου Απόστολου Τζιτζικώστα παρουσία φίλων του Καραμανλή σας τα γράψαμε πρώτοι για ακόμα μια φορά στο myportal.gr. Αυτό που έχει όμως ιδιαίτερη σημειολογία, όπως μου λένε, είναι η επίσκεψη του Τζιτζικώστα στο ΥΜΑΘ και στον υφυπουργό Μακεδονίας-Θράκης Κώστα Γκιουλέκα . Πολλοί μου λένε πως αν και νωρίς ακόμα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ο Τζιτζικώστας “κλείνει το μάτι” στον Γκιουλέκα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας..

Να θυμίσουμε ότι ο Τζιτζικώστας είχε βρεθεί και σε κομματική εκδήλωση που είχε πραγματοποιήσει ο Γκιουλέκας πριν καιρό για να τιμήσει τον συγχωρεμένο Γιώργο Τζιτζικώστα.. Βέβαια για να είμαστε δίκαιοι έχουμε ακόμα 27 μήνες έως τις αυτοδιοικητικές εκλογές , οπότε κάθε κίνηση επιδέχεται πολλών ερμηνειών και μεταφράσεων και φυσικά ακόμα ο Τζιτζικώστας είναι νωρίς για να εκδηλώσει συμπάθεια…

Για τον Γκιουλέκα όπως μαθαίνω απο πολλούς, που πραγματικά έχει κάνει έργο στο ΥΜΑΘ, τον ενδιαφέρει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αν και προέχουν οι εθνικές εκλογές . Αυτός είναι, όπως μου λένε, και ο λόγος που οργώνει την Κεντρική Μακεδονία . Να θυμίσουμε για τον Κώστα Γκιουλέκα , δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με την αυτοδιοίκηση , καθώς το 2010 είχε κατέβει υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης και έχασε για μερικούς σταυρούς από τον αείμνηστο Γιάννη Μπουτάρη.

Όσοι βλέπουν ή θέλουν όμως τον Γκιουλέκα υποψήφιο Περιφερειάρχη το 2028 θα πρέπει να μην ξεχνούν πως ο συμπαθής ΥΜΑΘ δεν νομίζω ότι θα κάνει το βήμα αν το τοπίο δεν είναι καθαρό! Και όπως φαίνεται Καράογλου και Γκιουλέκας δηλώνουν πως θα κατέβουν όπως και να έχει το πράγμα…

Ξεκίνησαν δειλά δειλά την κινητικότητα οι εν δυνάμει υποψήφιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην Α Θεσσαλονίκης. Δυνατά στο παιχνίδι έχει μπει ο Πέτρος Λεκάκης, πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ κινητικότητα αναπτύσσει και ο Πέτρος Παπάς, εκλεγμένος βουλευτής. Παράλληλα ήδη μαθαίνω ξεκινάει τα τηλεφωνήματα και τις συναντήσεις ο Αργυριάδης ,ενώ ο Χρήστος Παπαστεργίου και αυτός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι έχοντας ήδη στενούς δεσμούς με την κομματική βάση. Δεύτερες σκέψεις μαθαίνω κάνει ο Ευριβιάδης για να μην κατέβει όπως και ο Δημήτρης Κνης .

Στα της Νέας Δημοκρατίας στην Β’ Θεσσαλονίκης μου λένε η Κατερίνα Ζιούτα ανέβασε πολλές στροφές, η οποία όλο αυτο το διάστημα με την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με τις στοχευμένες παρεμβάσεις της σε θέματα ήταν παρούσα. Ειδικότερα δε και μετά και την δήλωση του Θόδωρου Καράογλου, φαίνεται ότι η Β’ Θεσσαλονίκης μπορεί να εκλέξει για πρώτη φορά γυναίκα βουλευτή στην τρίτη θέση καθώς οι δύο πρώτες έχουν ήδη τα πρόσωπα τους με τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο και τον Φάνη Παπά.

Αυτά για σήμερα . Καλή συνέχεια