Η σειρά συζητήσεων – παρεμβάσεων της ΕΛΑΣ με τίτλο ΤΩΡΑ ΜΙΛΑΜΕ συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη

Η σειρά συζητήσεων – παρεμβάσεων της ΕΛΑΣ με τίτλο ΤΩΡΑ ΜΙΛΑΜΕ συνεχίζεται με μια σημαντική εκδήλωση για τον πολιτισμό στη Θεσσαλονίκη, στην ταράτσα του Πολυχώρου SOUL (26ης Οκτωβρίου 104) την Τρίτη 14 Ιουλίου, στις 19.30.

Αρχικά θα δοθεί ο λόγος σε ανθρώπους των Τεχνών που θα μας μιλήσουν για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο αντικείμενό τους.

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν οι: Στέλλα Αποστολάκη, φοιτήτρια τμήματος θεάτρου της σχολής καλών τεχνών του ΑΠΘ Πολυξένη Αδάμ Βελένη αρχαιολόγος , θεατρολόγος, επίτιμη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Υπουργείο Πολιτισμού) Κωνσταντίνος Βελλιάδης, μουσικοσυνθέτης και ενορχηστρωτής Μαρία Καραδελόγλου, σκηνογράφος – ενδυματολόγος, συνιδρύτρια του θεάτρου Τ Κατερίνα Μαυροφρύδου, εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής Καλλιόπη Πασσιά, συγγραφέας – εκδότρια Νίκος Πουρσανίδης, ηθοποιός και συγγραφέας. Παρόντες στη συζήτηση θα είναι ο ηθοποιός Χάρης Μαυρουδής, τομεάρχης πολιτισμού της ΕΛΑΣ και η Εύα Ρέντζου, αναπληρώτρια τομεάρχισσα Πολιτισμού.

Οι δύο τους θα παρέμβουν αφού ακούσουν τους δημιουργούς ώστε να εξηγήσουν τις βασικές προγραμματικές θέσεις της Συμπαράταξης και θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.