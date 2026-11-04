Η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών έσπασε πολιτικά και κοινωνικά στερεότυπα

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέτρεψαν την ρεπουμπλικανική πλειοψηφία στον Κογκρέσο και έσπασαν μερικές γυάλινες οροφές, επιτρέποντας σε Δημοκρατικούς προερχόμενους από μειονότητες να ανέλθουν σε κορυφαία αξιώματα.

Μια μαύρη κυβερνήτης

Η Κίσα Λανς Μπότομς εξελέγη κυβερνήτης της Τζόρτζια και έγινε έτσι η πρώτη μαύρη γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα αυτό σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στον ιστότοπο της προεκλογικής εκστρατείας της, εμφανίζεται ως απόγονος μιας οικογένειας σκλάβων σε φυτεία της Τζόρτζια, μιας πολιτείας η οποία βρίσκεται στην καρδιά του βαθέος Νότου που έχει στιγματιστεί από τη δουλεία και τον φυλετικό διαχωρισμό, ενώ έγινε στη συνέχεια πεδίο μάχης στον αγώνα για τα δικαιώματα του πολίτη.

Από το 2018 ως το 2022 είχε διατελέσει δήμαρχος της Ατλάντα, της μεγαλύτερης πόλης της πολιτείας.

Μια Ινδιάνα κυβερνήτης και μια Ινδιάνα γερουσιαστής

Η Ντεμπ Χάαλαντ, μέλος της φυλής Λαγκούνα Πουέμπλο, έγινε από την πλευρά της στη νοτιοδυτική πολιτεία του Νέου Μεξικού η πρώτη Ινδιάνα που αναλαμβάνει το αξίωμα του κυβερνήτη.

Είχε ήδη σφραγίσει την ιστορία ως η πρώτη Ινδιάνα που ανέλαβε υπουργικό χαρτοφυλάκιο, όταν είχε γίνει υπουργός αρμόδια για τα ομοσπονδιακά εδάφη υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Στο βόρειο τμήμα της χώρας, στη Μινσεότα, η Πέγκι Φλάναγκαν έγινε επίσης η πρώτη αυτόχθων Αμερικανίδα που εξελέγη στην άνω βουλή του αμερικανικού Κογκρέσου. Ήταν μέχρι τώρα αντικυβερνήτρια της πολιτείας.

Ένας ανοιχτά ομοφυλόφιλος γερουσιαστής

Ο Ελληνοαμερικανός Κρις Πάπας, ο οποίος εξελέγη στη βορειοανατολική πολιτεία του Νιού Χαμσάιρ, έγινε ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος γερουσιαστής.

Ηλικίας 46 ετών, γόνος μιας ελληνοαμερικανικής οικογένειας γνωστής στην πολιτεία ως ιδιοκτήτριας αλυσίδας εστιατορίων, ο Κρις Πάπας ήταν μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Ιανουάριο 2019.

Ως βουλευτής, είχε γίνει γνωστός για την υποστήριξή του στο Νόμο περί Ισότητας (Equality Act), το μεγάλο νομοσχέδιο των Δημοκρατικών που έχει στόχο να εντάξει στο ομοσπονδιακό δίκαιο τις προστασίες κατά των διακρίσεων που βασίζονται στον σεξουαλικό προσανατολισμό ή στην έμφυλη ταυτότητα.

Μετά τη νίκη του, εμφανίσθηκε μαζί με αυτόν τον οποίο περιγράφει ως τον «φανταστικό σύζυγό» του.

Ένας μαύρος στην προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων;

Ο νυν επικεφαλής των Δημοκρατικών βουλευτών, ο Χακίμ Τζέφρις, βολιδοσκοπείται για να αναλάβει την προεδρία του σώματος μετά την ευρεία πλειοψηφία που κέρδισε η παράταξή του.

Μπορεί να γίνει έτσι ο πρώτος Αφροαμερικανός που θα προεδρεύσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα αντανακλούν «μια μαζική απόρριψη του μίσους και του διχασμού», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπιλ Σίμπλερ, διευθυντής στρατηγικής της ένωσης πολιτών State Voices.

«Αυτοί οι νέοι ηγέτες δεν προκύπτουν από τη μια μέρα στην άλλη», υπογράμμισε. «Προέρχονται από κοινότητες οι οποίες οργανώνονται στο διάστημα μεταξύ δύο εκλογών».