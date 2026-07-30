Η Σαουδική Αραβία παρουσίασε τα σχέδια συγκρότησης μιας διεθνούς συμμαχίας για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά

Η Σαουδική Αραβία παρουσίασε σήμερα τα σχέδιά της για τη συγκρότηση ενός πολυεθνικού, ναυτικού αμυντικού συνασπισμού, στόχος του οποίου θα είναι η προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας και των ενεργειακών διαδρόμων στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, αφού οι επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι της Υεμένης διατάραξαν έναν από τους πλέον πολυσύχναστους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους στον κόσμο.

Το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι εκπρόσωποι από 43 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχαν στη διεθνή συνάντηση στην οποία συζήτησαν τη συγκρότηση αυτού του συνασπισμού και τον ρόλο της Σαουδικής Αραβίας ως ιδρυτικού και επικεφαλής κράτους, στο οποίο θα φιλοξενείται και η έδρα του.

Ο συνασπισμός αυτός θα ενισχύσει τη ναυτική ασφάλεια, θα διαφυλάξει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, θα προστατεύσει τις διεθνείς εμπορικές οδούς και τις γραμμές ενεργειακού εφοδιασμού καθώς και τα κοινά συμφέροντα των χωρών στο Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ και τον Κόλπο του Άντεν.

Σύμφωνα με το Ριάντ, 14 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, του Πακιστάν, της Αιγύπτου, του Σουδάν και του Τζιμπουτί εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία εκφράζουν τη στήριξή τους στην προτεινόμενη συμμαχία. Από τις έξι αραβικές χώρες του Κόλπου, το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν περιλαμβάνονται σε εκείνες που στηρίζουν την πρωτοβουλία.

Χθες, δύο πηγές που είχαν γνώση των διαβουλεύσεων, είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να συγκροτήσει έναν διεθνή συνασπισμό για να προστατεύσει την Ερυθρά Θάλασσα από τις επιθέσεις των Χούθι. Στις 20 Ιουλίου οι Υεμενίτες αντάρτες ανακοίνωσαν ότι θα επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και έκτοτε προχώρησαν σε μια σειρά επιθέσεων σε πλοία και λιμάνια. Το Ριάντ απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι στο λιμάνι της Χοντάιντα, στην Υεμένη.