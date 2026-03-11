Η Ρουμανία επιτρέπει στις ΗΠΑ πρόσβαση 90 ημερών στις αεροπορικές βάσεις

Η Ρουμανία αποφάσισε την Τετάρτη να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν αεροπορικές βάσεις για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας εν μέσω επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Νωρίτερα το κοινοβούλιο είχε εγκρίνει την κίνηση αυτή. Ο Πρόεδρος Νίκουσορ Νταν σε δήλωσή του μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου χαρακτήρισε «προσωρινή» την «ανάπτυξη αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού και δυνάμεων στη Ρουμανία».

Η κίνηση αυτή θα επιτρέψει τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών με καύσιμα και την ανάπτυξη εξοπλισμού παρακολούθησης και δορυφορικών επικοινωνιών, δήλωσε ο Νταν.

«Πρόκειται για εξοπλισμό που ενισχύει την ασφάλεια της Ρουμανίας», είπε ο Νταν. «Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτός ο εξοπλισμός είναι αμυντικός και ότι δεν είναι εξοπλισμένος με όπλα».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη βάση Μιχαήλ Κογκαλνιτσέανου κοντά στην Κωνστάντζα και την Κάμπια Τούρζι στην κεντρική Ρουμανία για αρχικές 90 ημέρες, δήλωσε στο AFP μια επίσημη πηγή.