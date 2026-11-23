Δορυφόρο ικανό να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή φέρεται να έχει κατασκευάσει η Ρωσία , ενώ οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών φοβούνται ότι θα μπορούσε να εκτοξευθεί στο διάστημα ακόμη και μέσα στον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δημοσίευμα.

Ο δορυφόρος, με την ονομασία Sputnik-S, παραμένει ανενεργός κοντά στη Μόσχα εδώ και αρκετά χρόνια. Ωστόσο, το ρωσικό πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικού όπλου για το διάστημα φαίνεται να βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο απ’ ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα και ενδέχεται να είναι έτοιμο για εκτόξευση, σύμφωνα με εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών που κοινοποιήθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ.

Αυτό ανέφεραν στο Bloomberg πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποβάθμισε τις αναφορές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Βερολίνο τη Δευτέρα.

«Τα νέα για τη Ρωσία που εργάζεται πάνω σε πυρηνικά όπλα στο διάστημα δεν είναι καινούργια, αλλά αυτό δεν τα κάνει λιγότερο σοκαριστικά», δήλωσε ο Μερτς. «Δείχνουν σε ποιο βαθμό η Ρωσία είναι πρόθυμη να κλιμακώσει την κατάσταση».

Οι πληροφορίες αυτές υποδηλώνουν ότι το πρόγραμμα είναι πιο προηγμένο από ό,τι είχε αναφερθεί προηγουμένως. Σε έκθεση του Οκτωβρίου, η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ ανέφερε ότι η Ρωσία αναπτύσσει έναν δορυφόρο σχεδιασμένο να μεταφέρει πυρηνικά όπλα. Ένα τέτοιο όπλο θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταχεία καταστροφή ή υποβάθμιση χιλιάδων δορυφόρων, σύμφωνα με την υπηρεσία του Υπουργείου Άμυνας.

Από την άλλη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απέρριψε τις αναφορές σε σημερινή συνέντευξη Τύπου.

Υπάρχει αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας για την ανάπτυξη δυνατοτήτων επίθεσης στο διάστημα. Ο υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας Τρόι Μέινκ δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι οι ΗΠΑ είχαν τοποθετήσει ένα όπλο σε τροχιά , αν και οι δυνατότητές του δεν έχουν αποκαλυφθεί. Μια πυρηνική κεφαλή σε τροχιά θα παραβίαζε τη Συνθήκη για το Διάστημα του 1967, την οποία έχει υπογράψει η Ρωσία.

Το 2024, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέψευσε τις αναφορές ότι η Ρωσία θα θέσει πυρηνικά όπλα σε τροχιά. «Πάντα ήμασταν κατηγορηματικά αντίθετοι και τώρα είμαστε αντίθετοι στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο διάστημα», δήλωσε ο Πούτιν σε τηλεοπτικά σχόλια. «Κάνουμε στο διάστημα μόνο ό,τι έχουν κάνει άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η ιδέα δεν είναι καινούργια. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Σοβιετική Ένωση και οι ΗΠΑ δοκίμασαν τις επιπτώσεις των πυρηνικών όπλων σε δορυφόρους. Εγκατέλειψαν σε μεγάλο βαθμό την ιδέα επειδή οι επιπτώσεις είναι εκτεταμένες και αδιάκριτες, δήλωσε ο Bleddyn Bowen του Κέντρου Διαστημικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Durham.

«Και η Ρωσία κινδυνεύει να χάσει τη χρήση πολύ χρήσιμων στρατιωτικών και πολιτικών δορυφορικών υποδομών σε ένα τέτοιο σενάριο», δήλωσε ο Μπόουεν. «Αυτό είναι απλώς πυρηνικό κροτάλισμα».

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε πέρυσι ότι η Ρωσία ενδέχεται σύντομα να αναπτύξει πυρηνικά όπλα στο διάστημα. Είπε τότε ότι η Γερμανία θα δαπανήσει περισσότερα από 35 δισεκατομμύρια ευρώ (38,4 δισεκατομμύρια δολάρια) έως το 2030 για την προστασία των δορυφόρων της και προέτρεψε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης επιθετικών δυνατοτήτων σε τροχιά.

Η Σίμτγιε Μέλερ, αναπληρώτρια επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των συγκυβερνώντων Σοσιαλδημοκρατών της Γερμανίας και πρώην αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας, δήλωσε ότι ένας πυρηνικός δορυφόρος θα παραβίαζε ένα ταμπού και θα είχε εκτεταμένες επιπτώσεις για τη διεθνή ασφάλεια.

«Οι συνέπειες της ανάπτυξης ενός τέτοιου όπλου θα ήταν σχεδόν αδύνατο να προβλεφθούν και θα είχαν αντίκτυπο όχι μόνο στο διάστημα αλλά και εδώ στη Γη, καθώς πολλές πτυχές της πολιτικής ζωής, όπως οι τηλεπικοινωνίες και ο έλεγχος της κυκλοφορίας, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη λειτουργική διαστημική υποδομή», δήλωσε η Μέλερ.