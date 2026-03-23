Η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν, υποστηρίζει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας έχει στη διάθεσή της σαφή και τεκμηριωμένα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η Ρωσία συνεχίζει να μεταβιβάζει πληροφορίες στο Ιράν, έπειτα από τη σημερινή του συνάντηση με τον επικεφαλής της υπηρεσίας.

Την περασμένη εβδομάδα το Κρεμλίνο διέψευσε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Μόσχα δίνει στο Ιράν δορυφορικές φωτογραφίες και τεχνολογία για μη επανδρωμένα αεροπλάνα.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε σήμερα ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί τις δικές της δυνατότητες συλλογής πληροφοριών αλλά και δεδομένα που συγκεντρώνει χάρη στη συνεργασία της με άλλες χώρες στη Μέση Ανατολή.