Η Ρωσία κρατικοποιεί την ​Japan Tobacco International με εντολή Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή να τεθούν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία της Japan Tobacco International υπό προσωρινή διαχείριση, όπως προκύπτει από διάταγμα που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη,

Η JTI, είναι η τελευταία ξένη εταιρεία που χάνει τον έλεγχο των τοπικών δραστηριοτήτων της «στο πλαίσιο της διευρυνόμενης καταστολής από το Κρεμλίνο», όπως αναφέρει το Reuters.

Το διάταγμα έθεσε τις συμμετοχές της JTI σε τέσσερις επιχειρήσεις στη Ρωσία υπό τη διαχείριση της ρωσικής εταιρείας Industrial Assets. Δεν αναφέρθηκε λόγος, αλλά το Κρεμλίνο έχει συνδέσει παρόμοιες κινήσεις στο παρελθόν με τη συμπεριφορά των χωρών που χαρακτηρίζει ως «εχθρικές».

Η JTI, θυγατρική της Japan Tobacco Inc. θεωρείται ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής προϊόντων καπνού στη Ρωσία ως προς τον όγκο πωλήσεων.

Το διάταγμα ακολουθεί την απόφαση της Ρωσίας να θέσει υπό προσωρινή διαχείριση, τον Σεπτέμβριο, τα περιουσιακά στοιχεία του ελβετικού γίγαντα τροφίμων Nestlé, του γερμανικού χονδρεμπόρου Metro AG και του γαλλικού λιανοπωλητή Auchan.

Η Μόσχα ανέλαβε τον έλεγχο των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων τεσσάρων ακόμη ευρωπαϊκών εταιρειών τον Οκτώβριο, επικαλούμενη την υποστήριξη των ευρωπαϊκών χωρών προς την Ουκρανία και αυτό που χαρακτήρισε ως παράνομες απαλλοτριώσεις ρωσικής περιουσίας.

Τον Οκτώβριο, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι θεωρούσε την πώληση drones στην Ουκρανία από μια ιαπωνική εταιρεία ως εχθρική ενέργεια και προειδοποίησε για σκληρή αντίδραση.