Η Ρωσία επιβεβαίωσε τη ρίψη φωτοβολίδων σε ελικόπτερο της Δανίας

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε σήμερα 16/9 ότι μια φρεγάτα ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού εκτόξευσε δύο φωτοβολίδες προς την κατεύθυνση ενός δανέζικου ελικοπτέρου στη Βαλτική θάλασσα για να αποτρέψει μια «πρόκληση», όπως την αποκάλεσε.

Σε μια δήλωση, το υπουργείο ανέφερε πως ο πλοίαρχος του ρωσικού πολεμικού πλοίου παρασημοφορήθηκε από τη Μόσχα για τις ενέργειές του και ότι το δανέζικο ελικόπτερο αναχώρησε από τη σκηνή του συμβάντος.

Προηγουμένως, ευθύνες στη Δανία για το περιστατικό επέρριψε ο Ρώσος πρεσβευτής στη Δανία, Βλαντίμιρ Μπάρμπιν, καθώς κατήγγειλε την Τρίτη (15/9) «προκλητικούς ελιγμούς» σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).