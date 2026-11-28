Επίθεση από 462 ουκρανικά drones δέχθηκε η Μόσχα κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Σεργκέι Σομπιάνιν

«Ανάμεσα στις 23:00 της 27ης Νοεμβρίου και τις 07:00 της 28ης Νοεμβρίου, 462 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατευθύνθηκαν προς την περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από τις αντιαεροπορικές δυνάμεις του υπουργείου Άμυνας ενώ βρίσκονταν ακόμα σε μεγάλη απόσταση», έγραψε ο Σομπιάνιν στο Telegram.

«Συνολικά καταστράφηκαν 123 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα», πρόσθεσε χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις και χωρίς να αναφέρει αν υπάρχουν θύματα ή ζημιές.