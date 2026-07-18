Η Ρένα Δούρου νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Εξελέγη με επτά ψήφους υπέρ και ένα λευκό

Με επτά ψήφους υπέρ και ένα λευκό εξελέγη νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου στις εσωκομματικές εκλογές που διεξήχθησαν το πρωί του Σαββάτου (18/7).

Αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος η οποία θα εκλέξει τον νέο Γραμματέα

Επικρατέστερος για τη θέση είναι ο Νίκος Παππάς ενώ αναμένεται να θέσει υποψηφιότητα και ο Γιάννης Μπουλέκος.

Μοντέλο συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εκλογές

Να σημειωθεί ότι σε εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος ο κ. Παππάς τάχθηκε υπέρ ενός μοντέλου συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις βουλευτικές εκλογές.

«Η συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εθνικές εκλογές αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή. Η συλλογική ηγεσία θα αναλάβει τον συνολικό συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας ενόψει των εθνικών εκλογών. Αποστολή της δεν θα είναι μόνο ο εκλογικός σχεδιασμός. Θα είναι η οργάνωση της εξωστρέφειας του κόμματος, η ανάδειξη του προγράμματός μας και η διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής πολιτικής παρέμβασης σε ολόκληρη τη χώρα» ανέφερε. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Παύλος Πολάκης θα αναλάβει επικεφαλής του υπό ίδρυση τμήματος εκλογικού αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ.