Η Red Bull θέλει να κρατήσει τον Φερστάπεν και να επιστρέψει στην κορυφή

Η ομάδα της Φόρμουλα Ενα, Red Bull, στοχεύει να επιστρέψει στην κορυφή το 2027, σύμφωνα με τον Γάλλο επικεφαλής της, Λοράν Μεκίς, ο οποίος απέρριψε την φημολογία σχετικά με την αποχώρηση του τετράκις παγκόσμιου πρωταθλητή, Μαξ Φερστάπεν.

Σε συνέντευξή του στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP), ο 49χρονος μηχανικός, ο οποίος διαδέχθηκε τον Βρετανό, Κρίστιαν Χόρνερ, πριν από λιγότερο από έναν χρόνο, υποστήριξε ότι ο νεαρός Γάλλος οδηγός, Ισάκ Χατζάρ είναι «σταθερός» και «εξαιρετικά καλά ενσωματωμένος» στην ομάδα, που έχει κερδίσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών έξι φορές, πιο πρόσφατα το 2022 και το 2023 με τον Φερστάπεν.

Ο «ιπτάμενος Ολλανδός» έχασε οριακά έναν πέμπτο τίτλο πέρυσι, αλλά η αρχή του 2026 ήταν δύσκολη για την Red Bull. Ο Φερστάπεν είναι έβδομος, ο Χατζάρ 14ος και η ομάδα βρίσκεται πολύ πίσω από τις Mercedes, Ferrari και McLaren στην βαθμολογία μετά από τέσσερα Grand Prix.

«Δεν έχουμε καταφέρει να δώσουμε στον Μαξ και στον Ισάκ ένα αυτοκίνητο με την συνέπεια που χρειάζονται για να έχουν την αυτοπεποίθηση να πιέζουν», παραδέχθηκε ο Μεκίς, στο περιθώριο του «ιστορικού» Γαλλικού Grand Prix στο Λε Καστελέ, ένα Σαββατοκύριακο αγώνων στην πίστα Paul Ricard όπου πρώην αστέρες και νυν οδηγοί, δοκίμασαν αυτοκίνητα από τη δεκαετία του 1970 έως τη δεκαετία του 2000.

Οταν ρωτήθηκε για την επιστροφή στην κορυφή εφέτος και το 2027, ο επικεφαλής της ομάδας Red Bull αναγνωρίζει ότι «δεν έχουν φθάσει ακόμη εκεί».

Ο Μεκίς επισημαίνει ότι η ομάδα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο εξοπλίσθηκε εφέτος με την δική της υβριδική μονάδα ισχύος, που αναπτύχθηκε με τη Ford, εγκαταλείποντας τον κινητήρα της Honda.

«Το σημείο εκκίνησής μας όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα είναι φυσικά μέτριο», υποστηρίζει ο πρώην αναπληρωτής επικεφαλής της ομάδας της Scuderia Ferrari.

Χάρη στις προσαρμογές στους πολυκριθέντες τεχνικούς κανονισμούς σχετικά με τους ηλεκτρικούς και τους κινητήρες εσωτερικής καύσης 50/50, ο Φερστάπεν τερμάτισε πέμπτος στο Grand Prix του Μαϊάμι στις αρχές Μαΐου.

«Αυτό σημαίνει ότι επιστρέψαμε και αγωνιζόμαστε για τη νίκη; Όχι!», σχολίασε ο Μεκίς και πρόσθεσε: «Δεν έχουμε φθάσει ακόμη εκεί, αλλά θα τα καταφέρουμε. Ο Μαξ βρίσκεται στην καρδιά του σχεδιασμού. Είναι μαζί μας σε όλα τα ζητήματα. Συμμετέχει σε όλες τις στρατηγικές μας αποφάσεις για το μέλλον. Μόλις εορτάσαμε τα δέκα χρόνια του Μαξ με την Oracle Red Bull Racing. Έτσι, όσο καταφέρνουμε, όπως κάνει η ομάδα χρόνο με το χρόνο, να του δώσουμε ένα γρήγορο αυτοκίνητο, θα βλέπετε τον Μαξ να χαμογελά».