Η “αθόρυβη” εγγραφή της Κ. Νοτοπούλου στην ΕΛ.Α.Σ, ποιόν θέλουν να φέρουν για ομιλητή στην εκδήλωση για την ακρίβεια, ο Χ. Παπαστεργίου που συνεχίζει απτόητος και η υποδοχή Κασιδιάρη με Σφακιανάκη

“Αθόρυβα” επέλεξε να κάνει την εγγραφή της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη η Κατερίνα Νοτοπούλου. Και κάπως έτσι έκλεισε ή μία εκ των δύο εκκρεμοτήτων της Θεσσαλονίκης για τις οποίες σας είχαμε γράψει πριν από αρκετές ημέρες. Η πρώην βουλευτής Α Θεσσαλονίκης επέλεξε χαμηλούς τόνους και αποτελεί πλέον ένα ακόμη μέλος της παράταξης.

Όσο για την επόμενη τοπική “εκκρεμότητα” αναμένεται να “κλείσει” αργότερα μετά τα μέσα Νοεμβρίου…

Κατά τα άλλα στην τοπική ΕΛ.Α.Σ. επικρατεί ησυχία. Μαθαίνουμε πάντως πως στην εκδήλωση για την ακρίβεια, που σχεδιάζεται να γίνει πριν τα Χριστούγεννα, υπάρχει προσπάθεια ώστε να έρθει να μιλήσει ο γραμματέας της πολιτικής επιτροπής Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Ακόμη μία εκδήλωση, την δεύτερη μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, πραγματοποιεί η παράταξη “Πράξεις για τη Μακεδονία” μαζί με τους “Σύγχρονους Δημοκράτες”. Πρόκειται για την παράταξη του Χρήστου Παπαστεργίου στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Μία ανοιχτή πρόσκληση για διάλογο για τα ζητήματα της καθημερινότητας όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόσκληση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πάνελ της συζήτησης την οποία θα προλογίσει ο κ. Παπαστεργίου, θα απευθύνει χαιρετισμό ο αντιδήμαρχος του δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος Αρβανίτης και θα συντονίσει ο Χρόνης Μακρίδης. Για το ιδιωτικό χρέος θα μιλήσει ο δικηγόρος Γιώργος Γκεσούλης. Για την ακρίβεια ο πολιτικός αναλυτής Δημήτρης Κατσαντώνης, για το κόστος της ενέργειας ο ηλεκτρολόγος μηχανικός – ενεργειακός ελεγκτής Γ τάξης Φίλιππος Κυανίδης και για τη στέγαση ο δικηγόρος και πρόεδρος της ΕΑΝΔΙΘ Γιώργος Παπαγεωργίου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης στις 18.30.

Μία σημαντική προσπάθεια ξεκίνησαν οι “Δημοκράτες – Προοδευτικό κέντρο” του Στέφανου Κασσελάκη. Θα προσπαθήσουν να μαζέψουν 500.000 υπογραφές προκειμένου να θεσμοθετηθεί ο όρος γυναικοκτονία.

Με το τραγούδι “Μα εγώ είμαι Ελληνας” του Νότη Σφακιανάκη υποδέχτηκαν τον Ηλία Κασιδιάρη στην εκδήλωση του στην Θεσσαλονίκη. Στην οποία όπως πληροφορούμαστε ήταν έντονο το στοιχείο της νεολαίας.

ΣΤ.ΑΛ.