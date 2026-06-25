Η πυξίδα των εξαγωγών δείχνει τον Βορρά

Του Λεωνίδα Μπακούρα*

Στις εξαγωγές δεν μετράει μόνο πόσο πουλάς. Μετράει και τι πουλάς. Η Κεντρική Μακεδονία το αποδεικνύει καθημερινά. Τα αγροδιατροφικά της προϊόντα δεν φεύγουν για το εξωτερικό ως ανώνυμα είδη ευτελούς αξίας. Φεύγουν ως επώνυμα, ποιοτικά αγαθά, με ταυτότητα και προστιθέμενη αξία. Και η ποιότητα είναι το μόνο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δεν αντιγράφεται από φθηνότερους παραγωγούς.

Τα νούμερα στηρίζουν αυτή την εικόνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), η Κεντρική Μακεδονία είναι σταθερά η δεύτερη εξαγωγική περιφέρεια της χώρας, αμέσως μετά την Αττική. Το 2024 έφτασε περίπου τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ σε εξαγωγές αγαθών, από περίπου 5 δισεκατομμύρια το 2019. Μια αύξηση κοντά στα 3 δισεκατομμύρια μέσα σε πέντε χρόνια. Δεν είναι μια περιφέρεια που ακολουθεί, αλλά ηγείται.

Και στην αιχμή αυτής της πορείας βρίσκονται τα τρόφιμα. Η Κεντρική Μακεδονία είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας στις εξαγωγές τροφίμων, με τον κλάδο να διπλασιάζει τις εξαγωγές του μέσα στην τελευταία πενταετία. Σε εθνικό επίπεδο, τα τρόφιμα και τα ποτά είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος εξαγωγικός κλάδος, με μέση ετήσια αύξηση 11,7% και άνοδο από τα 5,5 στα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2019 ως το 2024. Ένας κλάδος που δεν λύγισε ούτε στην πανδημία.

Η ευκαιρία, λοιπόν, δεν είναι απλώς να παράγουμε περισσότερο. Είναι να ανεβαίνουμε σταθερά στην ποιοτική κλίμακα. Να στηρίξουμε περαιτέρω τα τρόφιμα της Βόρειας Ελλάδας ως premium προϊόντα, με επωνυμία, πιστοποίηση και μια ιστορία πίσω από κάθε ετικέτα. Γιατί ένα προϊόν που αναγνωρίζεται για την ποιότητά του επιβάλλει και την τιμή του.

Η γεωγραφία βοηθάει. Από τον βορρά υπάρχει πρόσβαση σε επτά χώρες μέσα σε ακτίνα 500 χιλιομέτρων. Δίπλα μας βρίσκονται ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές των Βαλκανίων, και τα λιμάνια και οι υποδομές logistics της περιοχής μετατρέπουν αυτή την εγγύτητα σε εμπορικό πλεονέκτημα. Δεν είναι τυχαίο που η Ελλάδα αναδεικνύεται στον ταχύτερα αναπτυσσόμενο εξαγωγέα ανάμεσα στις μεσογειακές οικονομίες.

Για ποιον έχει σημασία αυτή η εικόνα; Πρώτα απ’ όλα για την εξαγωγική κοινότητα. Η ανάγνωση αυτής της πραγματικότητας δεν είναι μια ακαδημαϊκή άσκηση. Είναι μια ξεκάθαρη εμπορική και επενδυτική στρατηγική. Όποια επιχείρηση καταλάβει νωρίς ότι ο βορράς γίνεται κόμβος ποιοτικής παραγωγής, διαμετακόμισης και logistics, θα τοποθετηθεί έγκαιρα και θα κερδίσει. Δεν είναι σύμπτωση που η ιστορική καρδιά της οργανωμένης εξαγωγικής προσπάθειας χτυπούσε πάντα πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο τουρισμός και τα τρόφιμα παραμένουν τα ισχυρά μας χαρτιά, αλλά πλέον έχουν και την ποιοτική παράμετρο ενισχυμένη και την αξία της δεδομένη ως θεμέλιο της ανάπτυξης της εξωστρέφειας.

*Ο Λεωνίδας Μπακούρας είναι ιδρυτής της MORETHESS Business Consulting, ενώ μετρά πορεία σχεδόν τριών δεκαετιών στην ελληνική ενέργεια και βιομηχανία. Διηύθυνε εταιρείες διανομής και παροχής φυσικού αερίου (ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ,ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ΕΔΑ Αττικής κα), με κομβικό ρόλο στη διείσδυση του φυσικού αερίου . Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής των Μεταλλείων Θράκης (όμιλος Eldorado Gold, 2024–2026) και σήμερα από το πόστο της MORETHESS Business Consulting δραστηριοποιείται στην ενέργεια, βιομηχανία και στη στρατηγική συμβουλευτική.