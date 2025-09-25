Η πτήση «ζιγκ ζαγκ» του Νετανιάχου καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ – Πέταξε και πάνω από την Ελλάδα

Ασυνήθιστη ήταν η πορεία που ακολούθησε η πτήση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τις ΗΠΑ για να δώσει το παρών στη Γενική Συνέλευση του OHE σε μια εμφανή προσπάθεια να αποφύγει χώρες που θα μπορούσαν να εκτελέσουν ένα εκκρεμές ένταλμα σύλληψης εναντίον του για φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναχώρησε από το Τελ Αβίβ το βράδυ της Τετάρτης (24/9) για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, η πτήση του, η οποία κανονικά θα πετούσε πάνω από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, πέταξε κατά μήκος της Μεσογείου Θάλασσας και πάνω από το Στενό του Γιβραλτάρ, σύμφωνα με ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων.

Η πτήση πέρασε για λίγο πάνω από την Ελλάδα και την Ιταλία, σύμφωνα με το FlightRadar24, αλλά απέφυγε εντελώς τον γαλλικό και τον ισπανικό εναέριο χώρο, παρατείνοντας τη διάρκεια της πτήσης, όπως αναφέρει το CNNi.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν έκανε επίσημη ανακοίνωση γιατί το αεροπλάνο ακολούθησε την ασυνήθιστη διαδρομή.

Πριν από δύο εβδομάδες το πρωθυπουργικό γραφείο ανακοίνωσε ότι ορισμένοι δημοσιογράφοι και μέλη της συνοδείας του Νετανιάχου δεν θα τον συνοδεύσουν για «τεχνικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με τα καθίσματα και την ασφάλεια». Η Jerusalem Post ανέφερε ότι ήταν ένας τρόπος αντιστάθμισης για τα πρόσθετα καύσιμα που απαιτούνταν.

Μια γαλλική διπλωματική πηγή δήλωσε ότι το Παρίσι είχε αποδεχτεί ένα ισραηλινό αίτημα να πετάξει πάνω από τον γαλλικό εναέριο χώρο.

«Τελικά αποφάσισαν να ακολουθήσουν μια άλλη διαδρομή και δεν γνωρίζουμε τον λόγο», δήλωσε ο διπλωμάτης.

Το τελευταίο ταξίδι του Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούλιο πραγματοποίησε πτήση πάνω από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία, σύμφωνα με το ADS-B Exchange, έναν άλλο ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου τον περασμένο Νοέμβριο για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Εάν ο Νετανιάχου πετούσε πάνω από ευρωπαϊκές χώρες που είναι μέλη του ΔΠΔ, θα μπορούσε να αναγκαστεί να προσγειωθεί και να συλληφθεί.

Ούτε το Ισραήλ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μέλη του ΔΠΔ.