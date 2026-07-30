Η ψυχική δύναμη επιστρέφει για αυτά τα ζώδια

ΗΠανσέληνος στον Υδροχόο, στις 29 Ιουλίου, έφερε μια αίσθηση ανανέωσης και εσωτερικής ενδυνάμωσης. Για τρία ζώδια, αυτή η σεληνιακή κορύφωση σηματοδότησε μια περίοδο κατά την οποία αποκτήσατε μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα και συναισθηματική ωριμότητα. Όσα σας δυσκόλεψαν το προηγούμενο διάστημα μοιάζουν πλέον πιο διαχειρίσιμα και νιώθετε ότι τίποτα δεν μπορεί να σας λυγίσει. Με τον Ερμή να κινείται ανάδρομα, οι τελευταίοι μήνες μπορεί να σας εξάντλησαν. Ωστόσο, αυτή η πορεία σάς έκανε πιο δυνατούς και πιο έτοιμους να αφήσετε πίσω ό,τι σας κρατούσε στάσιμους.

Καρκίνος

Ετοιμαστείτε για μια ανατροπή που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε μια σημαντική κατάσταση. Κάποιος μπορεί να σας εμπιστευτεί μια πολύ προσωπική πληροφορία ή να σας αποκαλύψει κάτι που μέχρι σήμερα αγνοούσατε. Η νέα αυτή γνώση θα σας επιτρέψει να δείτε τα γεγονότα με μεγαλύτερη καθαρότητα και να πάρετε αποφάσεις από μια σαφώς πιο ισχυρή θέση. Ίσως μάλιστα οι εξελίξεις να σχετίζονται με οικονομικά ζητήματα, κοινά περιουσιακά στοιχεία ή χρήματα που μοιράζεστε με τον σύντροφό σας ή άλλο στενό συνεργάτη. Παρότι όσα ανακαλύψετε μπορεί να μην είναι ευχάριστα, θα σας δώσουν την ευκαιρία να προχωρήσετε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σοφία. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν θα επαναλάβετε τα ίδια λάθη.

Λέων

Η Πανσέληνος στο απέναντί σας ζώδιο, στον Υδροχόο, σας έδωσε δύο προοπτικές. Το πιθανότερο είναι ότι μια αποκάλυψη ή ένα μυστικό που αφορά έναν σημαντικό άνθρωπο της ζωής σας θα βγει στο φως. Αυτό που θα μάθετε μπορεί είτε να σας φέρει πιο κοντά, ενισχύοντας τη σχέση σας, είτε να σας κάνει να συνειδητοποιήσετε ότι ήρθε η ώρα να απομακρυνθείτε. Αν καταφέρετε να ξεπεράσετε όσα αποκαλυφθούν, η σχέση σας μπορεί να γίνει πιο δυνατή από ποτέ. Αν, όμως, διαπιστώσετε ότι αυτή η σύνδεση δεν εξυπηρετεί πλέον το καλό σας, ίσως αποφασίσετε να κλείσετε οριστικά αυτόν τον κύκλο. Όσο δύσκολη κι αν μοιάζει μια τέτοια απόφαση, θα σας βοηθήσει να ανακτήσετε τη δύναμή σας και να εξελιχθείτε στην πιο ώριμη και δυναμική εκδοχή του εαυτού σας.

Υδροχόος

Αυτή είναι η δική σας στιγμή και το νιώθετε έντονα. Αν μέχρι τώρα αισθανόσασταν ότι δεν είχατε τον έλεγχο της ζωής σας, από τις 29 Ιουλίου και μετά τα δεδομένα αλλάζουν. Η σύνοδος της Σελήνης με τον Πλούτωνα στο ζώδιό σας λειτουργεί σαν μια βαθιά συναισθηματική απελευθέρωση. Ο Πλούτωνας συνδέεται με τη μεταμόρφωση και την αναγέννηση, επομένως δεν αποκλείεται να δείτε σημαντικές αλλαγές τόσο στον τρόπο που σκέφτεστε όσο και στον τρόπο που εκφράζεστε. Αφήνετε πίσω την ανάγκη να εγκρίνουν οι άλλοι τις επιλογές σας και αποκτάτε το θάρρος να δείξετε τον πραγματικό σας εαυτό, χωρίς απολογίες. Αυτή η στάση μπορεί να ενοχλήσει ορισμένους ανθρώπους ή να οδηγήσει στο τέλος κάποιων συνεργασιών και σχέσεων. Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργείτε νέες, ουσιαστικές συμμαχίες που θα αποδειχθούν πολύτιμες για τα επόμενα χρόνια.