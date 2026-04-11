Η πρώτη Βουλή χωρίς Καραμανλή μετά το 1936

Του Βαγγέλη Παπαντώνη

Σε μια εξέλιξη με έντονο πολιτικό και συμβολικό φορτίο οδηγείται το ελληνικό πολιτικό σκηνικό αλλά και η Νέα Δημοκρατία, μετά την απόφαση του Κώστα Αχ. Καραμανλή να μην είναι εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Μια απόφαση που, πέρα από την προσωπική του διαδρομή, ανοίγει μια συζήτηση για το τέλος μιας ολόκληρης εποχής.

Η επιλογή του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δεν έγινε σε πολιτικό κενό. Έρχεται στον απόηχο των δικογραφιών που αφορούν κακουργηματικές πράξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και της έντονης πολιτικής πίεσης που ασκήθηκε τόσο σε κοινοβουλευτικό επίπεδο όσο και στην κοινή γνώμη. Ο ίδιος έχει αναγνωρίσει την πολιτική διάσταση της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι η αποχώρησή του από την εκλογική μάχη αποσκοπεί στο να μην αποτελεί η παρουσία του παράγοντα έντασης ή εργαλειοποίησης.

Παρά ταύτα, στο πολιτικό παρασκήνιο η απόφασή του ερμηνεύεται και ως μια προσπάθεια αποσυμπίεσης για την κυβέρνηση, η οποία επιχειρεί να περιορίσει και να διαχειριστεί το δύσκολο κεφάλαιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι η απουσία του από τα ψηφοδέλτια λειτουργεί ως έμμεση παραδοχή του πολιτικού κόστους που προκάλεσε η υπόθεση.

Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης ενδέχεται να είναι ιστορικό. Αν δεν υπάρξει άλλος εκλεγμένος υποψήφιος από την οικογένεια, η επόμενη Βουλή θα είναι η πρώτη μετά το 1936 χωρίς το όνομα «Καραμανλής» στα έδρανα. Ένα επώνυμο που για δεκαετίες λειτούργησε ως σταθερά του πολιτικού συστήματος, με επιρροή που ξεπερνούσε τα στενά κομματικά όρια της Νέας Δημοκρατίας.

Η παρουσία του ονόματος ξεκινά από την εκλογή του “εθνάρχη” Κωνσταντίνου Καραμανλή το μακρινό 1936 και συνδέεται με κομβικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας. Ο ίδιος, ως ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας μετά την πτώση της δικτατορίας, σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας πορείας για τη χώρα στη Μεταπολίτευση και ταύτισε το όνομά του με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Ελλάδας.

Η επιρροή της οικογένειας συνεχίστηκε τις επόμενες δεκαετίες, με κορυφαία στιγμή την πρωθυπουργία του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος διετέλεσε και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, διατηρώντας το όνομα στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής. Στην κοινοβουλευτική παρουσία της οικογένειας συγκαταλέγεται και ο Αχιλλέας Καραμανλής, αδελφός του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο οποίος επίσης υπήρξε ισχυρός παράγοντας, βουλευτής και υπουργός, συμβάλλοντας στη διεύρυνση της πολιτικής επιρροής του ονόματος.

Από το 1974 και μετά, με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή και την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, εγκαινιάστηκε μια περίοδο συνεχούς παρουσίας των Καραμανλήδων στην πολιτική ζωή. Η πιθανή απουσία τους από την επόμενη Βουλή δεν αποτελεί απλώς αριθμητικό δεδομένο, αλλά ένα γεγονός με έντονο συμβολισμό.

Για πολλούς, πρόκειται για το κλείσιμο ενός ιστορικού κύκλου που ταυτίστηκε με τη σταθερότητα και τη συνέχεια του μεταπολιτευτικού συστήματος. Για άλλους, είναι μια ένδειξη ότι το πολιτικό σκηνικό εισέρχεται σε μια νέα φάση, όπου τα παραδοσιακά πολιτικά ονόματα χάνουν σταδιακά τη βαρύτητά τους.

Το βέβαιο είναι ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα κρίνει μόνο κυβερνητικούς συσχετισμούς. Θα καταγράψει, ενδεχομένως, και μια ιστορική τομή: την πρώτη Βουλή μετά από δεκαετίες χωρίς την παρουσία ενός από τα πιο εμβληματικά πολιτικά επώνυμα της χώρας —μια εξέλιξη που, ανεξαρτήτως πολιτικής ανάγνωσης, δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Χρονολόγιο παρουσίας της οικογένειας Καραμανλή στη Βουλή (με βασικές θητείες)

Κωνσταντίνος Καραμανλής

Βουλευτής: από το 1936

Υπουργός

Πρωθυπουργός: 1955–1963 και 1974–1980

Ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας

Πρόεδρος της Δημοκρατίας: 1980–1985, 1990–1995

Αχιλλέας Καραμανλής

Βουλευτής 1963-1967 και 1974-2009

Υπουργός σε κυβερνήσεις της περιόδου 1970–1990

Κώστας Καραμανλής (ανιψιός, πρώην πρωθυπουργός)

Βουλευτής 1989-2023

Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας: 1997–2009

Πρωθυπουργός: 2004–2009

Κώστας Αχ. Καραμανλής

Βουλευτής Σερρών: από το 2015

Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών: 2019–2023

