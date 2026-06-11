Η πρώτη Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης Στελεχών της Ν.Δ.- Δηλώσεις υπουργών και στελεχών του κόμματος

Η πρώτη Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με ομιλητές υπουργούς και στελέχη του κόμματος και στόχο τον εξοπλισμό των στελεχών με στοιχεία για το κυβερνητικό έργο τα τελευταία 7 χρόνια, το σχέδιο για το μέλλον, αλλά και με επιχειρήματα για την πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, ενόψει και της μάχης των βουλευτικών εκλογών.

“Ξεκινάμε σήμερα, πρώτη μέρα αυτής της θητείας, για την οποία ευχαριστώ και πάλι μέσα από την καρδιά μου τον πρωθυπουργό, την Πολιτική Ακαδημία από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη”, δήλωσε ο νέος Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος έγινε δεκτός με χειροκροτήματα, κατά την είσοδο του στην αίθουσα της εκδήλωσης, και με εγκωμιαστικά λόγια από τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, που εκείνη την ώρα βρισκόταν στο βήμα.

“Η Θεσσαλονίκη ένα κάστρο της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να δώσει το μήνυμα της αισιοδοξίας, της αυτοπεποίθησης, των συναισθημάτων που χρειάζεται η παράταξη για να μπορέσει να πάει καλύτερα. Να ενώσει, να συσπειρώσει τον κόσμο της και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να υπάρχει κατανόηση στον κόσμο για το κυβερνητικό έργο, για τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, αλλά, κυρίως, για αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε από δω και πέρα. ‘Αρα, σύνταξη κυβερνητικού προγράμματος και ανανέωση ψηφοδελτίων είναι οι δύο πρώτοι στόχοι τους οποίους έχουμε θέσει”, είπε ο κ. Κυρανάκης και συνέχισε: «Αυτό που ζήτησα χθες είναι αισιοδοξία, να αποβάλουμε από πάνω μας κάθε ίχνος ηττοπάθειας, να μπορέσουν τα στελέχη μας να πιστέψουν στην προοπτική την οποία δίνει η Ν.Δ. Αλλά αυτό που είναι πιο βασικό είναι και οι νέοι άνθρωποι, η νέα γενιά η οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να νιώθει ότι δεν έχει έκφραση ότι δεν ακούγονται τα δικά τους προβλήματα, να βρει τη θέση της στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας”.

Ο Γραμματέας της Π.Ε. της Ν.Δ. σημείωσε ότι η ερχόμενη εκλογική μάχη θα είναι κυρίως μία μάχη ιδεών και το συνέδεσε αυτό με την παρουσία του νέου κόμματος του κ.Τσίπρα.” Συμπαγής και νέα παράταξη σημαίνει ότι δίνουμε λόγο σε στελέχη μας, τα στελέχη να βγουν μπροστά και να δώσουν μία εκλογική μάχη η οποία είναι μία μάχη ιδεών. Διότι, τώρα που ξεκινάει η αντιπαράθεση με την αριστερά, με ένα κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο επανέρχεται στην πολιτική επικαιρότητα, στο πολιτικό προσκήνιο, με μία επωνυμία εμφυλιοπολεμική, με ακραίο και διχαστικό λόγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πατάμε καλά στα πόδια μας ιδεολογικά. Άρα, είναι, κυρίως, μία μάχη ιδεών και λιγότερο μία μάχη ποσοστών”, επισήμανε.

“Δίνουμε έναν αγώνα. Βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και είναι πολύ χρήσιμο και αναγκαίο να θυμίσουμε πού ήμασταν το 2019, πού ήμασταν το 2023, πού βρισκόμαστε σήμερα, ποιά θέματα έχουν επιλυθεί, ποιά παραμένουν εκκρεμή, ποιά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία”, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Το πρώτιστο είναι να ακούσουν και όχι μόνο να μιλήσουν είπε και πρόσθεσε:” Να συζητήσουμε, να συνδιαμορφώσουμε λύσεις και να δώσουμε συντεταγμένα μία μάχη για την τρίτη θητεία. Που πρέπει να είναι ουσιαστικά η κατάληξη μιας διαδρομής μετασχηματισμού της χώρας, που ξεκίνησε από την ανάταξη της οικονομίας, τη σταθεροποίηση της οικονομίας, την ανάπτυξη, πλέον, της οικονομίας και την διάθεση της ευημερίας σε όλο τον πληθυσμό.

Γνωρίζουμε ότι τα εισοδήματα πονάνε, γνωρίζουμε ότι υπάρχει ακρίβεια, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη ανισότητες. Δίνουμε μάχη για τα μεγάλα έργα, για τα σημαντικά έργα υποδομών στη Θεσσαλονίκη σε όλες οι μεγάλες πόλεις της περιφέρειας. Διαθέτουμε σχέδιο και για την υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός της Αθήνας, και όλα αυτά είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε”.

“Η Πολιτική Ακαδημία της Ν.Δ. είναι μία σημαντική πρωτοβουλία η οποία αποσκοπεί και στην ενημέρωση των στελεχών του κόμματος για το τι έχουμε κάνει τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά και για το τι υπολογίζουμε να κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα”, δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

“Στους πολίτες λέμε ότι με τα καλά μας και με τα κακά μας προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και βέβαια σίγουρα να δημιουργούμε μία καλύτερη ζωή για όλους”, δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, και συμπλήρωσε:” Στο πλαίσιο αυτό, όπως αντιλαμβάνονται όλοι, δεν λέμε κάτι καινούργιο. Υπάρχει μία ευρύτερη κατάσταση η οποία προφανώς απαιτεί μία σταθερότητα, όχι ως αυτοσκοπό. Αλλά χρειάζεται να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, με τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν, γιατί πιστεύω ότι οι περισσότεροι καλόπιστοι πολίτες σίγουρα αναγνωρίζουν ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα. Βέβαια, έχουμε αρκετά πράγματα ακόμα να γίνουν, επομένως στον ίδιο δρόμο θα συνεχίσουμε.

Είναι μία δυνατότητα που έχουμε, κλείνοντας και έναν κύκλο, καθώς είμαστε στον τελευταίο χρόνο της κυβέρνησης, να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της δουλειάς μας σήμερα και, βέβαια, να δείξουμε και στη συνέχεια ποιος είναι ο προγραμματισμός μας για το μέλλον. Βοηθούν τέτοιες συζητήσεις να γειώσεις την κυβερνητική πράξη και να υπάρχει και μία καλύτερη επαφή με την κοινωνική και εκλογική βάση”.

“Βρισκόμαστε σε μία φάση πλήρους ενεργοποίησης όλου του κομματικού μηχανισμού. Σκοπός μας είναι να συνομιλήσουμε με στελέχη μας και αμέσως μετά να συνομιλήσουν τα στελέχη μας με την κοινωνία. Είναι μία μακρά διαδικασία αλληλεπίδρασης κομματικού μηχανισμού και πολιτών με σκοπό διττό. Πρώτον, να ενημερωθούν καλύτερα οι συμπολίτες μας για τις δημόσιες πολιτικές που αφορούν ένα ευρύ φάσμα και δεύτερον, να ακούσουμε τις απόψεις των πολιτών, να ακούσουμε τις υγιείς προτάσεις τους”, τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Σταύρος Καλαφάτης.

“Αυτή η κυβέρνηση ολοκληρώνει τα έργα που έχει εξαγγείλει και πολλά από αυτά νωρίτερα και ο επόμενος στόχος είναι η Θεσσαλονίκη του 2030. Όλα τα έργα τα οποία βλέπουμε και υπάρχει ένας οργασμός έργων σε πάρα πολλά σημεία, όλα αυτά είναι η καθημερινότητα των πολιτών “, είπε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.

Ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, επισήμανε ότι στην Πολιτική Ακαδημία γίνεται συζήτηση για τον πυρήνα των αρχών, των αξιών και της ιδεολογίας της Ν.Δ. και, παράλληλα, γίνεται μια διττή προσπάθεια. “Επικοινωνίας του κυβερνητικού έργου, από τη μία, που είναι πολύ πλούσιο, στην πορεία προς εκλογές, που θα γίνουν σε ένα χρόνο από σήμερα, και την ίδια στιγμή όλη αυτή η μάχη που θα πρέπει να δίνουμε καθημερινά στα fake news, με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που είναι απαραίτητα σε αυτή τη μάχη. Γιατί σήμερα, με τη σημερινή τεχνολογία, είναι πολύ σημαντικό και αυτό στην πορεία προς εκλογές.

Υπάρχουν πολλές ενότητες στην Πολιτική Ακαδημία και μέσα σε αυτές είναι και η ψηφιακή επικοινωνία. Δίνουμε πρωτίστως σημασία στο κυβερνητικό έργο-και όσον αφορά τη μεγάλη εικόνα και όσον αφορά τα τοπικά ζητήματα- και νομίζω ότι όλα αυτά θα δώσουν πολύ περισσότερα όπλα στα στελέχη μας στην πορεία προς τις εκλογές. Είναι ξεκάθαρο πως έχουμε την πιο τοξική αντιπολίτευση, που θυμάμαι εγώ, και είναι πολύ σημαντικό αυτά τα όπλα να παίξουν το ρόλο τους σε αυτή τη διαδικασία”.