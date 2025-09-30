Η πρώτη ηλεκτρική Ferrari θα παρουσιαστεί στις 8 Οκτωβρίου

Τα αποκαλυπτήρια της πρώτης ηλεκτρικής Ferrari θα έρθουν σε τρία στάδια, ξεκινώντας στις 8 Οκτωβρίου. Ο CEO της εταιρείας, Μπενεντέτο Βίνια επιβεβαίωσε πως η Ferrari παρουσιάσει εκείνη τη μέρα την «καρδιά» της τεχνολογίας του μοντέλου, δηλαδή την πλατφόρμα και το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης

Παρά το έντονο καμουφλάζ με το οποίο πρόσφατα εντοπίστηκε να περνά δοκιμές, οι εικόνες στο διαδίκτυο αποκαλύπτουν στοιχεία που φανερώνουν πως το ιταλικό, σπορ EV έχει διαστάσεις κοντά στην Purosangue, αλλά με σαφώς πιο αεροδυναμικό σχήμα.

Το πίσω μέρος δείχνει να πειραματίζεται με μια «breadvan»αισθητική που παραπέμπει στη θρυλική 250 GT SWB, αν και το έντονο καμουφλάζ αφήνει αμφιβολίες για το αν πρόκειται για μόνιμο σχεδιαστικό στοιχείο ή για παραπλανητικό κόλπο των σχεδιαστών.

Το σίγουρο είναι, ότι θα διαθέτει πίσω πόρτες, προσφέροντας χώρο για τέσσερις επιβάτες. Πιθανότατα, η διάταξη εντός θα είναι 2+2, τύπου GT. Η πλήρης παρουσίαση του εσωτερικού θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2026, ενώ η αποκάλυψη θα ολοκληρωθεί την άνοιξη της ίδιας χρονιάς.

Οι παραδόσεις αναμένονται στα τέλη του 2026, με τιμή που φημολογείται να ξεκινά από τις 500.000 δολάρια. Το αυτοκίνητο θα κατασκευάζεται στο νέο «E-building» της Ferrari στο Μαρανέλο, εγκατάσταση που φτιάχτηκε για την εξέλιξη και παραγωγή αποκλειστικά ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης (μπαταρίες υψηλής τάσης, ηλεκτροκινητήρες και e-axles).

Το πρώτο EV της Ferrari, γνωστό εσωτερικά ως «Elettrica», αναμένεται να αποτελέσει περισσότερο ένα συμβολικό ορόσημο παρά μοντέλο μαζικής παραγωγής.

Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, φέρει τη σχεδιαστική υπογραφή του Τζόνι Ιβ, πρώην επικεφαλής σχεδίασης της Apple, ενώ η παραγωγή του θα είναι περιορισμένη.