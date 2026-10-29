Η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου θα είναι πολύ θετική γι’ αυτά τα ζώδια στα επαγγελματικά

Από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου 2026, τρία ζώδια έχουν την ευκαιρία να προσελκύσουν οικονομική αφθονία και επαγγελματική επιτυχία. Παρά τις καθυστερήσεις που φέρνουν οι ανάδρομοι πλανήτες, νέες προοπτικές ανοίγονται και σας βοηθούν να κάνετε βήματα προς τους στόχους σας.

Ζυγός

Αυτή την εβδομάδα βάλτε σε προτεραιότητα την οικονομική σας ασφάλεια. Στις 4 Νοεμβρίου, ο Ερμής συναντά τον Ήλιο στον Σκορπιό, σηματοδοτώντας έναν νέο οικονομικό κύκλο. Απρόσμενες προτάσεις και ευκαιρίες μπορεί να σας βοηθήσουν να προχωρήσετε, αρκεί να γνωρίζετε τι θέλετε και να κινηθείτε με αποφασιστικότητα.

Καρκίνος

Μια νέα αρχή στα οικονομικά σας βρίσκεται προ των πυλών. Στις 4 Νοεμβρίου ο Ερμής συναντά τον Ήλιο στον Σκορπιό δίνοντάς σας την ώθηση να κυνηγήσετε τους στόχους σας. Είτε αφορά την καριέρα είτε τις επενδύσεις σας, αναλάβετε δράση και μην αγνοήσετε ευκαιρίες από το παρελθόν που μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές για την επιτυχία σας.

Παρθένος

Ήρθε η ώρα να αναγνωρίσετε την αξία σας και να διεκδικήσετε όσα σας αξίζουν. Στις 7 Νοεμβρίου η Σελήνη συναντά την Αφροδίτη φέρνοντας πιθανές επιστροφές παλαιότερων οικονομικών ευκαιριών. Εξετάστε προσεκτικά τις προτάσεις που θα προκύψουν και επιλέξτε εκείνες που ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες σας.