Η πρώτη αποχώρηση από το εθνικό συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι γεγονός. Σήμερα η Χρύσα Γκαβανίδου απέστειλε την παραίτηση της από το όργανο, αλλά και το κόμμα. Η κ. Γκαβανίδου εμφανιζόταν ως πιθανή υποψήφια βουλευτής στην Β’ περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

Στην ηλεκτρονική επιστολή που απέστειλε, σύμφωνα με πληροφορίες, εκφράζεται αρνητικά για την λειτουργία του κόμματος. Παράλληλα εκφράζει την αντίθεση της με θέσεις του. Ειδικά για την Θεσσαλονίκη παρατηρεί δυσλειτουργίες που οφείλονται στις επιλογές συγκεκριμένων προσώπων σε θέσεις ευθύνης.

Να σημειωθεί πως πριν λίγες ημέρες η κ. Γκαβανίδου έγινε αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Κινήματος Πολιτών Δανειοληπτών.

ΣΤ.ΑΛ.