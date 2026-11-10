ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη ανακοίνωση της Pizza Fan: Τι ώρα ανοίγουν αύριο Τετάρτη τα καταστήματά της

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Αύριο Τετάρτη 11 του μήνα, ανοίγουν τα καταστήματα της Pizza Fan, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Όπως γνωστοποιεί η εταιρεία, τα 107 καταστήματά της θα είναι ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης (11/11) και οι παραγγελίες θα εκτελούνται κανονικά.

Από αύριο, Τετάρτη 11/11, 107 καταστήματα του δικτύου της Pizza Fan σε όλη την Ελλάδα επιστρέφουν σε πλήρη λειτουργία. Όλα τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι, έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τα αμέτρητα μηνύματα στήριξης – η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Μπορείτε να παραγγείλετε από το pizzafan.gr, την επίσημη εφαρμογή μας, τηλεφωνικά στο 18 111 ή στο 210 811 2000, καθώς και μέσω των συνεργαζόμενων πλατφορμών.

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