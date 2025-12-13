Η προσπάθεια της κυβέρνησης για αποκλιμάκωση του αγροτικού

Του Βαγγέλη Πλάκα

Παραδοσιακά τα αγροτικά μπλόκα έχουν πολιτικό χρώμα. Φέτος στα αγροτικά μπλόκα, που είναι εντυπωσιακά μαζικά, βρίσκονται όλοι οι “γαλάζιοι” αγρότες, κάτι που μεταφέρεται με έντονο προβληματισμό απο τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που βιώνουν στις περιφέρειές τους την πολιτική πίεση, προς το Μέγαρο Μαξίμου. Το τεταμένο κλίμα στη σύσκεψη που έγινε στην Πειραιώς το απόγευμα της Τετάρτης υπό τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με τη συμμετοχή δεκάδων βουλευτών της ΝΔ ήταν χαρακτηριστικό. Σε αυτήν μεταφέρθηκε κυρίως απο βουλευτές της Περιφέρειας το βαρύ κλίμα για την κυβέρνηση στον αγροτικό κόσμο, επισημάνθηκαν λάθη, καθυστερήσεις και άστοχοι χειρισμοί στο θέμα των επιδοτήσεων αλλά και το εύλογο των αγροτικών διεκδικήσεων.

Οι αγρότες στις τελευταίες εθνικές εκλογές σε αναλογία σχεδόν ένας στους δύο είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία τώρα όμως, όπως αποτυπώθηκε και στην ανάλυση του αποτελέσματος των ευρωεκλογών, κρατούν αποστάσεις απο το κυβερνών κόμμα κάτι που έντονα προβληματίζει και τους ίδιους τους βουλευτές αλλά και την κυβέρνηση.

Με τους αγρότες να βρίσκονται στους δρόμους ήδη δύο εβδομάδες και να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους μιλώντας για “γιορτές στα μπλόκα” το Μέγαρο Μαξίμου έχει καταρτίσει έναν σχεδιασμό με στόχο την αποκλιμάκωση. Ενδεικτική ήταν η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ο οποίος απηύθυνε κάλεσμα διαλόγου στους αγρότες καλώντας τους να δημιουργήσουν μια αντιπροσωπεία, να διαμορφώσουν το πλαίσιο των αιτημάτων τους και άμεσα θα γίνει διάλογος σε υψηλό επίπεδο με την κυβέρνηση. Αυτό για το οποίο καλούν τους αγρότες απο το Μαξίμου είναι να έχουν ανοικτούς τους δρόμους καθώς οι επιπτώσεις μετά απο τόσες ημέρες μπλόκων και αποκλεισμών είναι ορατές όχι μόνο στο επίπεδο ταλαιπωρίας της κοινωνίας αλλά και ομαλής λειτουργίας της οικονομίας. Αυτός ο διάλογος μπορεί να ξεκινήσει όπως λένε απο την κυβέρνηση άμεσα και πιθανόν απο βδομάδα, μετά και την πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών, να υπάρξουν εξελίξεις προς αυτήν την κατεύθυνση.

Τι θα πει όμως το Μαξίμου στους αγρότες; Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες επιχειρούνται παρεμβάσεις για τη μείωση της τιμής στο ρεύμα κάτω απο τα 9.2 λεπτά ανα κιλοβατώρα που είναι σήμερα και αύξηση των ποσοτήτων του αγροτικού πετρελαίου στο οποίο εφαρμόζεται η επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Ταυτόχρονα απο την κυβέρνηση εκπέμπουν προς τον αγροτικό κόσμο το μήνυμα πως όλα τα ποσά των επιδοτήσεων θα δοθούν στο ακέραιο μετά την ολοκλήρωση των ελεγχών των δικαιούχων απο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πως φέτος τα ποσά στήριξης των αγροτών είναι αυξημένα σε σχέση με πέρσι κατά 600 εκ. Ευρώ και πως έχουν ήδη υλοποιηθεί μέτρα για την μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα και τις ζωοτροφές.

Υπάρχει όμως, πέραν του αγροτικού και του εσωκομματικού, και το πολιτικό μέτωπο με την αντιπολίτευση να πυροβολεί ομαδόν κατά της κυβέρνησης για την αγροτική πολιτική της. Εκεί, η κυβέρνηση απαντάει στα πυρά κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης πως η παρουσία “πάνω” στα τρακτέρ των μπλόκων είναι λαϊκισμός.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 13-12-2025)