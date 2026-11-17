Η Μολδαβή πρόεδρος Μάγια Σάντου δήλωσε σήμερα ότι ένα ρωσικό drone πέταξε πάνω από την πρωτεύουσα Κισινάου και δεσμεύτηκε να ασκήσει πιέσεις για την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων κατά της Μόσχας

«Σήμερα το απόγευμα αρκετά ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο μας χώρο, ένα από αυτά πέταξε πάνω από το Κισινάου προκαλώντας ανησχυία στους κατοίκους » έγραψε η Σάντου σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα Χ.

«Ο πόλεμος της Ρωσίας απειλεί ολόκληρη την Ευρώπη. Η Μολδαβία υπερασπίζεται την ειρήνη. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα, να στηρίζουμε την Ουκρανία και να ενισχύουμε την άμυνα μας σε συνεργασία με τους εταίρους μας».