Η πόλη δεν αλλάζει μόνο με νέα έργα. Η ουσιαστική αλλαγή ξεκινά από τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Τι θα συνέβαινε αν αντιμετωπίζαμε την πόλη όχι ως έναν οργανισμό που απλώς διαχειρίζεται προ­βλήματα, αλλά ως μια πλατφόρμα που συνδέει αν­θρώπους, θεσμούς, υπηρεσίες και γνώση;

Με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη, αλλά με ιδέες που αφορούν κάθε σύγχρονη πόλη, το βιβλίο διερευνά γιατί οι ίδιες δυσλειτουργίες επανεμφανίζονται δι­αχρονικά και πώς μια διαφορετική αντίληψη για τη διακυβέρνηση μπορεί να οδηγήσει σε πιο αποτελε­σματικούς, ανθεκτικούς και αξιόπιστους θεσμούς.

Συνδυάζοντας την εμπειρία του ευρωπαϊκού θε­σμικού και διοικητικού περιβάλλοντος με την ελλη­νική αυτοδιοικητική πραγματικότητα, προσφέρει μια διαφορετική οπτική για τη διακυβέρνηση των πόλεων, βασισμένη στη λογοδοσία, τη διαφάνεια και τη συνέχεια των αποφάσεων.

Η πόλη ως πλατφόρμα δεν είναι μια έτοιμη λύση. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος να αντιλαμβανό­μαστε τη διακυβέρνηση των πόλεων.

ISBN 978-618-5861-56-8, Σχήμα 14×21, Σελίδες 90, Βάρος (g) 126

Τιμή: €6,00 (δεν συμπερ. 6% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα 2026

Ο συγγραφέας

Ο Χρήστος Αβδελλάς είναι πολιτικός επι­στήμονας με εξειδίκευση στην ευρωπαϊκή πολιτική, τη δημόσια διακυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Αρι­στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ (Mas­ter in European Studies – Public Policy & Ad­ministration).

Για περισσότερα από δέκα χρόνια έζησε και εργάστηκε στις Βρυξέλλες, σε θέσεις που σχετίζονταν με την ευρωπαϊκή πολιτική, τη δημόσια διοίκηση και την εκπροσώπηση φορέων και οργανισμών. Με την επιστρο­φή του στη Θεσσαλονίκη συμμετέχει ενεργά στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον δημόσιο διάλογο για τη διακυβέρνηση των πόλεων, επιδιώκοντας να μεταφέρει στην ελληνική πραγματικότητα εμπειρίες και πρακτικές που γνώρισε μέσα από το ευρωπαϊκό θε­σμικό και διοικητικό περιβάλλον.

Αρθρογραφεί συστηματικά στον ελληνικό και ευρωπαϊκό Τύπο για ζητήματα δημο­κρατίας, θεσμών και σύγχρονης διακυβέρ­νησης.

Με το πρώτο του βιβλίο, Η Πόλη ως Πλατ­φόρμα, επιχειρεί να συμβάλει στον δημόσιο διάλογο για τη διακυβέρνηση των πόλεων, προτείνοντας μια διαφορετική οπτική για τον τρόπο με τον οποίο οι πόλεις οργανώ­νονται, αποφασίζουν και εξελίσσονται.