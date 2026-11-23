Η πόλη δεν αλλάζει μόνο με νέα έργα. Η ουσιαστική αλλαγή ξεκινά από τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις.
Τι θα συνέβαινε αν αντιμετωπίζαμε την πόλη όχι ως έναν οργανισμό που απλώς διαχειρίζεται προβλήματα, αλλά ως μια πλατφόρμα που συνδέει ανθρώπους, θεσμούς, υπηρεσίες και γνώση;
Με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη, αλλά με ιδέες που αφορούν κάθε σύγχρονη πόλη, το βιβλίο διερευνά γιατί οι ίδιες δυσλειτουργίες επανεμφανίζονται διαχρονικά και πώς μια διαφορετική αντίληψη για τη διακυβέρνηση μπορεί να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικούς, ανθεκτικούς και αξιόπιστους θεσμούς.
Συνδυάζοντας την εμπειρία του ευρωπαϊκού θεσμικού και διοικητικού περιβάλλοντος με την ελληνική αυτοδιοικητική πραγματικότητα, προσφέρει μια διαφορετική οπτική για τη διακυβέρνηση των πόλεων, βασισμένη στη λογοδοσία, τη διαφάνεια και τη συνέχεια των αποφάσεων.
Η πόλη ως πλατφόρμα δεν είναι μια έτοιμη λύση. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος να αντιλαμβανόμαστε τη διακυβέρνηση των πόλεων.
ISBN 978-618-5861-56-8, Σχήμα 14×21, Σελίδες 90, Βάρος (g) 126
Τιμή: €6,00 (δεν συμπερ. 6% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα 2026
Ο συγγραφέας
Ο Χρήστος Αβδελλάς είναι πολιτικός επιστήμονας με εξειδίκευση στην ευρωπαϊκή πολιτική, τη δημόσια διακυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ (Master in European Studies – Public Policy & Administration).
Για περισσότερα από δέκα χρόνια έζησε και εργάστηκε στις Βρυξέλλες, σε θέσεις που σχετίζονταν με την ευρωπαϊκή πολιτική, τη δημόσια διοίκηση και την εκπροσώπηση φορέων και οργανισμών. Με την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη συμμετέχει ενεργά στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον δημόσιο διάλογο για τη διακυβέρνηση των πόλεων, επιδιώκοντας να μεταφέρει στην ελληνική πραγματικότητα εμπειρίες και πρακτικές που γνώρισε μέσα από το ευρωπαϊκό θεσμικό και διοικητικό περιβάλλον.
Αρθρογραφεί συστηματικά στον ελληνικό και ευρωπαϊκό Τύπο για ζητήματα δημοκρατίας, θεσμών και σύγχρονης διακυβέρνησης.
Με το πρώτο του βιβλίο, Η Πόλη ως Πλατφόρμα, επιχειρεί να συμβάλει στον δημόσιο διάλογο για τη διακυβέρνηση των πόλεων, προτείνοντας μια διαφορετική οπτική για τον τρόπο με τον οποίο οι πόλεις οργανώνονται, αποφασίζουν και εξελίσσονται.