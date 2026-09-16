Η Πολεμική Αεροπορία παρέλαβε το 60ό εκσυγχρονισμένο F-16 Viper

Η Lockheed Martin και η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) παρέδωσαν σήμερα στην Πολεμική Αεροπορία το 60ό αεροσκάφος F-16 που αναβαθμίστηκε στη διαμόρφωση Viper (F-16V), σηματοδοτώντας ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη του προγράμματος εκσυγχρονισμού του ελληνικού στόλου F-16.

Το F-16V παρέχει στους ιπταμένους της Πολεμικής Αεροπορίας πληρέστερη εικόνα της επιχειρησιακής κατάστασης και αυξημένες δυνατότητες διαλειτουργικότητας, επιτρέποντας ταχύτερη αξιολόγηση των δεδομένων και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων.

Το αναβαθμισμένο αεροσκάφος διαθέτει το προηγμένο ραντάρ APG-83, με αυξημένες δυνατότητες εντοπισμού και παρακολούθησης στόχων σε μεγαλύτερες αποστάσεις, καθώς και προηγμένο υπολογιστή αποστολής και σύγχρονες οθόνες πιλοτηρίου.

«Κάθε παράδοση F-16V ενισχύει την αεράμυνα της Ελλάδας και αναβαθμίζει τη διαλειτουργικότητα με τις συμμαχικές δυνάμεις», δήλωσε ο Mike Shoemaker, Αντιπρόεδρος του Integrated Fighter Group της Lockheed Martin. «Το F-16 θα παραμείνει βασικός πυλώνας της ελληνικής αεροπορικής ισχύος για τις επόμενες δεκαετίες, καθώς η Πολεμική Αεροπορία οικοδομεί μια πιο ολοκληρωμένη δύναμη για το μέλλον».

Το F-16 Viper που παρέλαβε η Πολεμική Αεροπορία ΕΑΒ

«Με την παράδοση του 60ού F-16 Viper το πρόγραμμα έχει πλέον ξεπεράσει τα δύο τρίτα της υλοποίησής του. Η ΕΑΒ συνεχίζει με προσήλωση στο χρονοδιάγραμμα και στις απαιτήσεις του προγράμματος, με στόχο την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση ενός έργου κρίσιμης σημασίας για την Πολεμική Αεροπορία», δήλωσε ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ).

Οι εργασίες εκσυγχρονισμού συνεχίζονται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα, με τη Lockheed Martin να παρέχει υποστήριξη στους τομείς της μηχανικής, της ολοκλήρωσης συστημάτων και της τεχνικής υποστήριξης, μέσω εξειδικευμένων ομάδων στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, επιπλέον αεροσκάφη βρίσκονται σε διάφορα στάδια αναβάθμισης, με τις παραδόσεις να συνεχίζονται έως το 2027, ενισχύοντας περαιτέρω την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη διαλειτουργικότητα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σχετικά με τη Lockheed Martin

Η Lockheed Martin είναι μια παγκόσμια εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας που προωθεί την καινοτομία και την επιστημονική ανακάλυψη. Οι λύσεις μας για αποστολές σε όλους τους τομείς και το όραμα μας για ασφάλεια του 21ου αιώνα (21st Century Security®) επιταχύνουν την παράδοση μετασχηματιστικών τεχνολογιών διασφαλίζοντας ότι αυτοί που υπηρετούμε να είναι πάντα με προβάδισμα έτοιμοι. Περισσότερες πληροφορίες στο lockheedmartin.com.

Σχετικά με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ)

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), με έδρα την Τανάγρα, αποτελεί κορυφαίο βιομηχανικό φορέα της χώρας στον τομέα της άμυνας και της αεροδιαστημικής. Με μισό αιώνα τεχνογνωσίας, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν συντήρηση, επισκευή και εκσυγχρονισμό στρατιωτικών και πολιτικών αεροσκαφών, ανάπτυξη UAVs και προηγμένων αμυντικών συστημάτων, καθώς και συμμετοχή σε διεθνή αεροναυπηγικά και διαστημικά προγράμματα.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://haicorp.com.