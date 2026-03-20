Η ΠΚΜ στη δεύτερη διακρατική συνάντηση εργασίας του ευρωπαϊκού έργου «Roads4All»

Στη 2η Διακρατική Συνάντηση Εργασίας του ευρωπαϊκού έργου «Roads4All» συμμετείχε ως εταίρος η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο «Roads4All» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon Europe ως Δράση Έρευνας και Καινοτομίας, με διάρκεια υλοποίησης τριάντα έξι μήνες (01/07/2025 – 30/06/2028). Το κύριο αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου κοινωνικού και πολιτισμικού μετασχηματισμού για την οδική ασφάλεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την καλλιέργεια θετικής «κουλτούρας οδικής ασφάλειας» και την ενίσχυση της υπεύθυνης συμπεριφοράς των χρηστών του οδικού δικτύου.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης διήμερης διακρατικής συνάντησης στο πλαίσιο του έργου «Roads4All», που πραγματοποιήθηκε με υβριδικό τρόπο στις εγκαταστάσεις του οργανισμού προώθησης της ευρωπαϊκής έρευνας «APRE» (Agenzia Per la Promozione della Ricerca Europea) στη Ρώμη, οι εκπρόσωποι των εταίρων του έργου συζήτησαν την πρόοδο των Πακέτων Εργασίας (Work Packages) με έμφαση:

– Στην εμβάθυνση της κοινής κατανόησης της έννοιας της Κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας, μέσω καταγραφής καλών πρακτικών και ανάλυσης υφιστάμενων προσεγγίσεων.

– Στην ανάπτυξη και τυποποίηση των μοντέλων και εργαλείων του Roads4All, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων Μηχανικής Μάθησης και Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων.

– Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των “Living Roads Use Cases”, με έμφαση στη συμμετοχική προσέγγιση και στη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων (Living Roads Boards) για τον πολιτισμικό μετασχηματισμό στην οδική ασφάλεια.

– Στις δράσεις επικοινωνίας, διάχυσης, αξιοποίησης αποτελεσμάτων και δημιουργίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας Πρακτικής.

– Σε ζητήματα διαχείρισης, ποιότητας, δεοντολογίας και συντονισμού του έργου.

Ιδιαίτερη σημασία είχε το θεματικό εργαστήριο (workshop) για το “Living Road” της Ρώμης, στο οποίο παρουσιάστηκε το τοπικό πλαίσιο, οι υφιστάμενες δράσεις και οι προτεραιότητες, ενώ τέθηκαν οι βάσεις για τη λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου και τον καθορισμό των πρώτων επιχειρησιακών βημάτων.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αξιοποιώντας την εμπειρία της σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας, οδικής ασφάλειας και ευρωπαϊκής συνεργασίας, συμβάλλει ενεργά στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στη διαμόρφωση καινοτόμων παρεμβάσεων που θα μπορούν να εφαρμοστούν και σε περιφερειακό επίπεδο. Μέσα από τη συμμετοχή της στο έργο, η Περιφέρεια επιδιώκει την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή, την καλλιέργεια υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς και την καλύτερη δυνατή διασύνδεση και συνεργασία με ευρωπαϊκά δίκτυα και πρωτοβουλίες.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο έργο Roads4All ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργού ευρωπαϊκού εταίρου στην προώθηση πολιτικών που συμβάλλουν στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και στη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου και πιο βιώσιμου οδικού περιβάλλοντος προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.