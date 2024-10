Η ΠΚΜ και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κ.Μακεδονίας στην 22η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων

Στην 22η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (22nd European Week of Regions and Cities – #EURegionsWeek), το μεγαλύτερο ετήσιο συνέδριο για την πολιτική συνοχής, που πραγματοποιήθηκε το τετραήμερο 7-10 Οκτωβρίου 2024 στις Βρυξέλλες, συμμετείχαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.

Με το σύνθημα «Ενδυναμώνοντας τις Κοινότητες» (Empowering Communities), η 22η διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων 2024 επικεντρώθηκε σε τέσσερα (4) θέματα:

«Ανταγωνιστικότητα και Σύγκλιση: Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος» «Περιφέρειες που ενισχύουν την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία» «Έξυπνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη για τις Περιφέρειες» «Οι Περιφέρειες έχουν Ταλέντο»

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων είναι μία ετήσια τετραήμερη εκδήλωση ενημέρωσης, επικοινωνίας και δικτύωσης, στην οποία συμμετέχουν Δήμοι και Περιφέρειες από ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους πολιτικούς τους εκπροσώπους και αξιωματούχους.

Το συγκεκριμένο συνέδριο έχει εξελιχθεί σε μία μοναδική πλατφόρμα διαλόγου σχετικά με τις κοινές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές Περιφέρειες και οι πόλεις. Με βασικό στόχο την αναζήτηση και την καταγραφή προτάσεων και λύσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πιο σημαντικών κοινών προκλήσεων, οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, εμπειρογνώμονες σε θέματα πολιτικής συνοχής, καθώς και εκπρόσωποι από τον επιχειρηματικό κόσμο, τον ακαδημαϊκό χώρο, την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης δημιουργούν μια ενεργή και ποικιλόμορφη κοινότητα συμμετοχής και συνεργασίας.

Το συνέδριο αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για τις πόλεις και Περιφέρειες να αναδείξουν την ικανότητά τους στο να συμβάλουν στην ανάπτυξη, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, να εφαρμόσουν την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταδείξουν στην πράξη τη σημασία του τοπικού και περιφερειακού επιπέδου για χρηστή ευρωπαϊκή διακυβέρνηση.

Παράλληλα, η διοργάνωση αυτή προσφέρει τη δυνατότητα για την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την προώθηση συνεργειών και τη δικτύωση μεταξύ των Περιφερειών και πόλεων, καθώς και την ενίσχυση του διαλόγου σχετικά με την πολιτική συνοχής σε ευρύτερο πλαίσιο, παρουσιάζοντας πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα, αλλά και τις θέσεις τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών.

Τα τελευταία χρόνια, το εν λόγω συνέδριο έχει συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη προβολή του τρόπου με τον οποίο οι Δήμοι και οι Περιφέρειες αξιοποιούν τα κονδύλια της Ε.Ε. για να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Η φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων προσέφερε ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων, από καινοτόμες και διαδραστικές συνεδρίες έως δραστηριότητες δικτύωσης και εργαστήρια, με στόχο να προωθήσει τις τοπικές και εδαφικές πτυχές της Πολιτικής Συνοχής.

Με περισσότερους από 7.000 συμμετέχοντες, πάνω από 500 ομιλητές από όλη την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο, περισσότερους από 180 δημοσιογράφους, 156 συνεδρίες, μία έκθεση με 30 περίπτερα και 9 τοπικές γευσιγνωσίες, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων αποτέλεσε, για άλλη μία φορά, μια σημαντική γιορτή για την πολιτική συνοχής και την ευρωπαϊκή ενότητα.