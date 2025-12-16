Η ΠΚΜ αναβαθμίζει την πυροπροστασία των νοσοκομείων Γιαννιτσών, Έδεσσας και Νάουσας

Στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των μέτρων και των μέσων πυροπροστασίας σε τρία νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά η Περιφέρεια, έπειτα από την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων από την Περιφερειάρχη Αθηνά Αηδονά.

Τα τρία νοσοκομεία είναι των Γιαννιτσών, της Έδεσσας και της Νάουσας. Όλα ανήκουν στην 3η ΥΠΕ και ο συνολικός προϋπολογισμός χρηματοδότησής τους από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται σε περίπου 2 εκ. ευρώ.

Όπως τόνισε η κ. Αηδονά, «συνεχίζουμε να αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους, προκειμένου να αναβαθμίσουμε και να εξοπλίσουμε όλες τις μονάδες υγείας στην Κεντρική Μακεδονία. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ώστε το δημόσιο σύστημα υγείας στην περιοχή μας να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των πολιτών, αλλά και των διοικήσεων και των εργαζομένων στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Τα τρία έργα που εγκρίναμε έχουν ως στόχο να αποκτήσουν τα νοσοκομεία Γιαννιτσών, Έδεσσας και Νάουσας σύγχρονο σύστημα πυροπροστασίας, για την ασφάλεια τόσο του προσωπικού, όσο και των επισκεπτών, ασθενών και συνοδών, των υγειονομικών μονάδων. Θα συνεχίσουμε να αναβαθμίζουμε και να εξοπλίζουμε τα νοσηλευτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο της πολιτικής μας για ένα δημόσιο σύστημα υγείας που σέβεται τον πολίτη και παρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, σε ένα περιβάλλον σύγχρονο και ασφαλές».

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στα τρία νοσοκομεία περιλαμβάνουν τη σύνταξη, έγκριση και εφαρμογή της σχετικής μελέτης, η οποία αποτελεί το τεχνικό υπόβαθρο του έργου και προσδιορίζει τις εργασίες ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας που απαιτούνται. Θα εγκατασταθεί ολοκληρωμένο σύστημα αυτόματης πυρανίχνευσης και συναγερμού, σε καθένα από τα νοσοκομεία, αλλά και φωτισμός ασφαλείας, συστήματα ολικής κατάκλισης και τοπικής κατάσβεσης, θα αντικατασταθούν με νέα όλα τα υφιστάμενα συστήματα και ο εξοπλισμός πυρόσβεσης των νοσοκομείων και θα υλοποιηθούν μέτρα παθητικής πυροπροστασίας, με προμήθεια και εγκατάσταση πιστοποιημένων πυράντοχων θυρών.