Η πιθανότητα εκεχειρίας στον Λίβανο στο υπουργικό που συγκαλεί απόψε ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμιν Νετανιάχου συγκαλεί απόψε στις 8 μ.μ., το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας, για να συζητήσει πιθανή εκεχειρία στον Λίβανο σύμφωνα με πληροφορίες από τους Times of Israel.

Εξάλλου, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το υπουργικό συμβούλιο θα συζητήσει μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Νωρίτερα Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ στον Λίβανο απόψε δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος .

Ο ίδιος μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Al-Mayadeen, το οποίο συνδέεται με τη Χεζμπολάχ είπε ότι η κίνηση αυτή έρχεται μετά από πιέσεις από το Ιράν και η εκεχειρία θα διαρκέσει για μία εβδομάδα και θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος της δύο εβδομάδων εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Ωστόσο, Ισραηλινός αξιωματούχος απέρριψε τον ισχυρισμό του Ιράν ότι απόψε θα τεθεί σε ισχύ εκεχειρία στον Λίβανο.

«Δεν υπάρχει εκεχειρία στον Λίβανο», είπε μιλώντας στους Times of Israel. «Είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον του Λιβάνου και του Ισραήλ να διαλύσουν τη Χεζμπολάχ».

Ανώτερη ισραηλινή πηγή σημείωσε σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι το Ισραήλ δεν έχει λάβει κανένα τέτοιο αίτημα για κατάπαυση του πυρός.