Η πετρελαιοκηλίδα ανοικτά του Ομάν απειλεί να μετατραπεί στη χειρότερη οικολογική καταστροφή των τελευταίων ετών

Μια τεράστια πετρελαιοκηλίδα στον Κόλπο εξελίσσεται γρήγορα σε μια από τις χειρότερες οικολογικές καταστροφές στον κόσμο εδώ και χρόνια, αφού αφέθηκε να εξαπλωθεί σχεδόν ανεξέλεγκτα για εβδομάδες, σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, δορυφορικές εικόνες και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Το δεξαμενόπλοιο Caroline Bezengi, το οποίο μετέφερε περίπου 800.000 βαρέλια ρωσικού πετρελαίου και τελούσε υπό διεθνείς κυρώσεις, προσάραξε στις 30 Ιουνίου στο νησί Αλ Κιμπλίγια, κοντά στις ακτές του Ομάν, που αποτελεί μέρος ενός θαλάσσιου φυσικού καταφυγίου, θέτοντας σε κίνδυνο την άγρια ζωή της περιοχής, όπως χελώνες, μεγάπτερες φάλαινες και των κοραλλιογενείς ύφαλοι.

(AP Photo/Felix Marquez)

Η κηλίδα που δημιουργήθηκε καλύπτει πλέον μια έκταση άνω των 2.000 τετραγωνικών χιλιομέτρωνκαι φέρεται να έχει φτάσει πλέον στην ηπειρωτική χώρα, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο Τζον Έιμος, ειδικός σε πετρελαιοκηλίδες και διευθύνων σύμβουλος της SkyTruth, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της χρήσης δορυφορικών εικόνων.

Το πλοίο ανέφερε για πρώτη φορά δυσκολίες στα ανοιχτά της Υεμένης στις 8 Ιουνίου, με ναυτικές πηγές να αναφέρουν ότι στο σκάφος σημειώθηκε έκρηξη.

Καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, όμως το πλοίο είχε περάσει από δύο πολέμους στο ταξίδι του από τη Ρωσία στην Ινδία.

Τον Απρίλιο είχε αποπλεύσει από το ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, ένα σημείο ανάφλεξης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Στη συνέχεια, πέρασε από τη Διώρυγα του Σουέζ στα τέλη Μαΐου, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, προτού πλεύσει κατά μήκος της Υεμένης, όπου οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι έχουν επίσης συμμετάσχει στον ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Ένα πλέγμα πολύπλοκων κανόνωνπου σχετίζονται με τον πόλεμο και τις κυρώσεις και διέπουν τη ναυτιλία και τις πετρελαιοκηλίδες ήδη παρεμποδίζει τις προσπάθειες αντιμετώπισης και θα μπορούσε ακόμη και να σταθεί εμπόδιο στην αναχαίτιση μιας επικείμενης καταστροφής, λένε ασφαλιστικές εταιρείες και αναλυτές.

Το IOPC Funds, ένας διακυβερνητικός οργανισμός που ασχολείται με τις αποζημιώσεις για διαρροές δεξαμενόπλοιων, δήλωσε στο Reuters ότι δεν θα συμμετάσχει στο κόστος καθαρισμού επειδή το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως «πράξη πολέμου» και όχι ως απλό ατύχημα.

Το 25χρονο δεξαμενόπλοιο δεν είναι ασφαλισμένο από κανέναν αναγνωρισμένο δυτικό ασφαλιστικό φορέα.

«Ένα εφιαλτικό σενάριο είναι να μην υπάρχει επαρκής αντίδραση για να αποτρέψουμε τα χειρότερα», τονίζει ο Έιμος.

Σ’ αυτή την περίπτωση, το πλοίο θα συνεχίσει να διαλύεται υπό την συνεχή επίδραση του ανέμου και των κυμάτων και να χάνει ολόκληρο το φορτίο του, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαρροή εκατομμυρίων γαλονιών. Μια τέτοια καταστροφή θα ανταγωνιζόταν σε μέγεθος την πετρελαιοκηλίδα του Exxon Valdez του 1989.

(AP Photo/John Gaps III, File)

Ανησυχητική εξάπλωση

Η διαρροή, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις αρχές Ιουλίου, έχει αρχίσει να φτάνει στην ηπειρωτική χώρα του Ομάν, ανέφερε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) του ΟΗΕ, συμπληρώνοντας ότι οι εποχιακές συνθήκες των μουσώνων περιόρισαν την πρόσβαση στο δεξαμενόπλοιο και καθυστέρησαν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Το Ομάν δήλωσε τη Δευτέρα (10/8)ότι η κηλίδα καλύπτει σχεδόν 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όμως περιβαλλοντικές οργανώσεις και ειδικοί σε πετρελαιοκηλίδες εκτιμούν ότι είναι αρκετές φορές μεγαλύτερη και φοβούνται ότι η εξάπλωση έχει επιταχυνθεί δραματικά από τις αρχές Αυγούστου.

«Η πληγείσα περιοχή αυξήθηκε από περίπου 45 τετρ. χλμ. μέχρι τα τέλη Ιουλίου σε 150 στις αρχές Αυγούστου. Και μέσα σε δύο ημέρες, τετραπλασιάστηκε σε 600 τετρ. χλμ. μέχρι τις 4 ή 5 Αυγούστου», δήλωσε ο Χάνεν Κέσκες, επικεφαλής πολιτικών εκστρατειών της Greenpeace στη Μέση Ανατολή.

Είπε ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα, πέρα ​​από τη χρήση φραγμάτων, συμπεριλαμβανομένης της σταθεροποίησης του πλοίου και της μεταφοράς του αργού πετρελαίου που έχει απομείνει στο πλοίο σε άλλο δεξαμενόπλοιο.

Πηγή: Reuters