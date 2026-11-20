Του Βαγγέλη Πλάκα

Η πρώτη περιοδεία, προεκλογική ασφαλώς καίτοι ατύπως, του Αντώνη Σαμαρά έχει διήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Είναι άλλωστε μια περιοχή που οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού πιστεύουν σε ισχυρή παρουσία και υψηλά ποσοστά του κόμματος.

Το πρόγραμμα του κ. Σαμαρά στη Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει αύριο το πρωί με στάση στα Μάλγαρα για να συναντηθεί με αγρότες, οι οποίοι, ακόμη και οι γαλάζιοι, είναι στα “κάγκελα” με την κυβέρνηση. Εκεί βεβαίως ηγείται στο χώρο του αγροτικού συνδικαλισμού ο Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος θα στηρίξει το κόμμα του κ. Σαμαρά, ενδεχομένως είναι και υποψήφιος βουλευτής στη Β’ περιφέρεια.

Απο θεσμικές συναντήσεις θα έχει μόνο με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο το πρωί της Κυριακής ενώ το βράδυ του Σαββάτου θα συναντηθεί σε γνωστό μπάρ με νέους.

Κατά τα άλλα το πρόγραμμά του περιλαμβάνει πολλές τετ-α-τετ συναντήσεις με πιθανούς υποψήφιους βουλευτές και συνάντηση με τους πρώτους πυρήνες που θα αποτελέσουν την οργανωτική και πολιτική μαγιά του υπό ίδρυση κόμματος.

Στη Νέα Δημοκρατία αναμφίβολα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα το Σαββατοκύριακο στο “Makedonia Palace” όπου ο κ. Σαμαράς θα έχει τις επαφές του. Στο Μαξίμου παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις επαφές του κ. Σαμαρά καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών που προσεγγίζει ή τον προσεγγίζουν προέρχονται απο το κυβερνών κόμμα. Μεταξύ αυτών και πρώην υπουργοί και βουλευτές όπως ο πρώην Υπουργός και επί χρόνια βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης Γιώργος Ορφανός και ο πρώην βουλευτής της Β’ περιφέρειας, Σάββας Αναστασιάδης.

Και οι δύο δέχθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες προτάσεις να είναι υποψήφιοι οι ίδιοι αλλά αρνήθηκαν. Ωστόσο έχει κλειδώσει η υποψηφιότητα του Νίκου Αναστασιάδη, γιού του Σάββα, για τη Β’ περιφέρεια ενώ πρόταση έχει γίνει και στην Ηρώ Ορφανού, κόρη και συνεργάτιδα στα υπουργικά καθήκοντα του Γιώργου.

Στην Α’ Θεσσαλονίκης ξεχωρίζουν επίσης τρεις υποψηφιότητες που έχουν οριστικοποιηθεί: του δικηγόρου Νίκου Καραγιαννακίδη, του οικονομολόγου Δημήτρη Πανοζάχου και του διεθνολόγου Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, που και οι τρεις στο παρελθόν ήταν σε διαφορετικές περιόδους υποψήφιοι βουλευτές της ΝΔ.

Στην Α’ Θεσσαλονίκης φαίνεται πως κλειδώνει η υποψηφιότητα του πρώην αντιδημάρχου και προέδρου του Ηρακλή, Μάκη Κυριζίδη ενώ συζητείται και το όνομα του πρώην αντιδημάρχου Σωκράτη Δημητριάδη.

Ακούγεται επίσης το όνομα του Σάββα Καλεντερίδη για την Α’ Θεσσαλονίκης ενώ δεν υπάρχει απάντηση από τη Βούλα Πατουλίδου στη σχετική πρόταση που δέχθηκε απο τον κ. Σαμαρά.

Στα οργανωτικά-κομματικά αναμένεται ρόλος για την δικηγόρο και επίσης υποψήφια βουλευτή της ΝΔ στο παρελθόν Μάγδα Καρακόλη όπως και για τον Μίλτο Τασούλη και την Ξένια Δρίτσα, πρώην δήμαρχο Τριανδρίας.