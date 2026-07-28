Η περιφέρεια της Μόσχας έγινε στόχος 390 drones της Ουκρανίας

Η περιφέρεια της Μόσχας έγινε στόχος κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη 390 και πλέον μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σπίτια, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ενώ σε μερικές ώρες ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται στον Λευκό Οίκο, για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει περαιτέρω αμερικανική υποστήριξη από τον ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

«Πάνω από 390 drones που κατευθύνονταν στην περιφέρεια της Μόσχας» κατά την πλειονότητά τους «εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας» σε απόσταση από την πρωτεύουσα της Ρωσίας, σημείωσε ο δήμαρχος Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram. Διευκρίνισε πως «81 drones καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν» στην μεγαλούπολη.

Ο περιφερειάρχης Μόσχας Αντρέι Βαραμπιόφ αναφέρθηκε σε ζημιές σε ακίνητο και σπίτια, χωρίς πάντως να κάνει λόγο για θύματα μέχρι στιγμής.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP