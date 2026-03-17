Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προσεγγίζει τη γαλλική αγορά

H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης, τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής και τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Salon Mondial du Tourisme», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι με τη συμμετοχή και εκπροσώπου του Τhessaloniki Convention Bureau.

Οι επισκέπτες της έκθεσης έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον πλούσιο ιστορικό και αρχαιολογικό πλούτο, τις πεζοπορικές διαδρομές, τη γαστρονομία αλλά και τις παραλίες της Κεντρικής Μακεδονίας. Στην κεντρική σκηνή της έκθεσης πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση προβολής της Κεντρικής Μακεδονίας ως προορισμού τεσσάρων εποχών, ενώ στο Γαλλικό κοινό παρουσιάστηκαν οι πολλαπλές επιλογές εμπειριών που έχει ο επισκέπτης για αποδράσεις σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες σε μόλις μία ώρα, με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με επαγγελματίες του τουρισμού και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης της Γαλλίας, ενώ το περίπτερο προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι το 2025 σε σύγκριση με το 2024 υπήρξε αύξηση κατά 14,9% των αεροπορικών αφίξεων από τη Γαλλία στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Ακόμη, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε, σε συνεργασία με το Thessaloniki Convention Bureau, στη διεθνή συνάντηση συνεδριακού τουρισμού «PURE International», η οποία επίσης πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν στοχευμένα ραντεβού με κορυφαίους επαγγελματίες της γαλλικής MICEβιομηχανίας, στους οποίους παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήματα της Θεσσαλονίκης ως προορισμού για συνέδρια, καθώς και για επαγγελματικά και ταξίδια κινήτρων. Παράλληλα, καταγράφηκε συμμετοχή από πολλές τουριστικές επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται για τον συνεδριακό τουρισμό.

«Συμμετείχαμε στις δύο αυτές στοχευμένες δράσεις στο Παρίσι, συνεχίζοντας την επιτυχημένη συνεργασία μας με τους φορείς και την προσπάθεια προσέγγισης της γαλλικής αγοράς, γεγονός που αποτυπώνεται και στα στατιστικά στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται συνεχώς η θέση της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας στη βιομηχανία του συνεδριακού τουρισμού και εδραιώνεται η περιοχή μας στην συνείδηση των Γάλλων επαγγελματιών ως ένας προορισμός τεσσάρων εποχών», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου.