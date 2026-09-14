Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το ΑΠΘ ενώνουν δυνάμεις για τα ανοιχτά δεδομένα

Ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική αξιοποίησης των δημόσιων δεδομένων έκανε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και εκπροσωπώντας την Περιφερειάρχη Αθηνά Αηδονά, ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Νίκος Τζόλλας και, εκ μέρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας Ιωάννης Ρέκανος.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της Ανοιχτής Επιστήμης από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Το Παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας και παρουσία της Τομεάρχη Επιστημονικών Φορέων της Περιφέρειας Όλιας Βασιλάκη.

Κεντρικός στόχος της συνεργασίας είναι η μεταφορά στην Περιφέρεια της τεχνογνωσίας που έχει αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την Ανοιχτή Επιστήμη, τα FAIR Data και την ουσιαστική επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων. Ιδιαίτερη σημασία έχει η εμπειρία του RAISE – Research Analysis Identifier System, χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου του Horizon Europe, με συντονιστή το ΑΠΘ, που επικεντρώνεται στη μετάβαση από δεδομένα που είναι απλώς ανοιχτά σε δεδομένα που μπορούν πραγματικά να εντοπιστούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Στη συνεργασία συμμετέχουν το Medical Physics and Digital Innovation Lab του ΑΠΘ, με τον καθηγητή Παναγιώτη Μπαμίδη, η ερευνητική ομάδα ISSEL – Intelligent Systems and Software Engineering Lab, με επικεφαλής τον Καθηγητή Ανδρέα Συμεωνίδη, καθώς και ο Επίκουρος Καθηγητής Ευδόκιμος Κωνσταντινίδης, με σημαντικό ρόλο στο ευρωπαϊκό έργο RAISE.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επιδιώκει να επιταχύνει τη δημιουργία ασφαλών, ποιοτικών, τεκμηριωμένων, διαλειτουργικών και μηχανικά αναγνώσιμων datasets υψηλής προστιθέμενης αξίας, με πλήρη σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η στρατηγική δεν περιορίζεται στη δημοσίευση περισσότερων δεδομένων. Στόχος είναι, σε συνεργασία με την επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα, να εντοπίζονται τα δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν σε νέες εφαρμογές, ερευνητικά αποτελέσματα, επιχειρηματικές ευκαιρίες και καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες. Παράλληλα, η Περιφέρεια απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε καθηγητές, ερευνητές, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, data scientists και ομάδες ανάπτυξης εφαρμογών να συνεργαστούν, υποδεικνύοντας τις πραγματικές ανάγκες σε δεδομένα.

«Θέλουμε δεδομένα που δημιουργούν πραγματική αξία. Με το Μνημόνιο κάνουμε ακόμη ένα σημαντικό βήμα σε μια στρατηγική που αντιμετωπίζει τα δεδομένα ως παραγωγικό συντελεστή ανάπτυξης. Αξιοποιούμε την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία του ΑΠΘ και τη συνδέουμε με τις πραγματικές ανάγκες της Περιφέρειας. Στόχος μας δεν είναι απλώς να δημοσιεύουμε περισσότερα δεδομένα, αλλά να δημιουργούμε ασφαλή και ποιοτικά datasets που μπορούν να οδηγήσουν σε έρευνα, νέες εφαρμογές, επιχειρηματικότητα και καλύτερες υπηρεσίες. Καλούμε την ερευνητική κοινότητα να συνεργαστεί μαζί μας και να μας υποδείξει ποια δεδομένα πραγματικά χρειάζεται. Θέλουμε ο πολίτης και η επιχείρηση να αισθανθούν την αξία της τεχνολογίας στην καθημερινότητά τους», ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Νίκος Τζόλλας.

Η νέα συνεργασία αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη σύνδεση της δημόσιας διοίκησης με την έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία.