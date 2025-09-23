Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξοπλίζει μέσω του ΕΣΠΑ κοινωνικές δομές που εξυπηρετούν εκατοντάδες ωφελούμενους πολίτες

Η Περιφέρεια εξοπλίζει τις κοινωνικές δομές της Κεντρικής Μακεδονίας, διασφαλίζοντας τη λειτουργία τους και βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης, μετακίνησης και εξυπηρέτησης εκατοντάδων πολιτών που φιλοξενούνται ή δέχονται φροντίδα από αυτές, έπειτα από την υπογραφή συνολικά 18 αποφάσεων από την Περιφερειάρχη Αθηνά Αηδονά.

Οι 18 αποφάσεις καλύπτουν δεκάδες κοινωνικές δομές στην Κεντρική Μακεδονίακαι ο συνολικός προϋπολογισμός για τον εξοπλισμό τους με οικιακά είδη, οχήματα, ηλεκτρονικά και οπτικοακουστικά μέσα, ιατροτεχνολογικά μηχανήματα κτλ., ανέρχεται σε περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ, μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως τόνισε η κ. Αηδονά, «ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε φροντίσει όλα αυτά τα χρόνια να δημιουργήσουμε ένα δίχτυ προστασίας των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην περιοχή μας. Δεν μένουμε όμως στη δημιουργία των κοινωνικών δομών. Αξιοποιώντας τους ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας διασφαλίσαμε την απρόσκοπτη λειτουργία τους, ενώ πλέον, μετά την καταγραφή των αναγκών, τις εξοπλίζουμε με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα και μέσα, προκειμένου οι παρεχόμενες υπηρεσίες να γίνουν ακόμα καλύτερες προς τους ωφελούμενους. Μάλιστα, για να καλύψουμε τις ανάγκες όλων των δομών που υπέβαλαν αίτημα για εξοπλισμό στη σχετική πρόσκληση του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αυξήσαμε τον προϋπολογισμό από τα 4 εκ. ευρώ στα 7 εκ. ευρώ. Το έργο που προσφέρουν οι κοινωνικές δομές είναι ανεκτίμητο. Και η δική μας βούληση είναι να συνδράμουμε με κάθε μέσο, ώστε εκατοντάδες συμπολίτες μας να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες φροντίδας, μετακίνησης και διαβίωσης. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη στην πράξη και δημιουργούμε μια πιο ανθρώπινη Κεντρική Μακεδονία, στην οποία κανένας συμπολίτης μας δεν είναι μόνος του».

Οι 18 αποφάσεις εξοπλισμού και ενίσχυσης των κοινωνικών δομών είναι οι εξής:

-«Προμήθεια οχημάτων για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Κατερίνης».

-«Προμήθεια ηλεκτροκίνητου λεωφορείου 20 θέσεων για τον εξοπλισμό της δομής Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Βισαλτίας».

-«Προμήθεια εξοπλισμού για υφιστάμενες δομές κοινωνικής ένταξης Δήμου Παύλου Μελά».

-«Προμήθεια εξοπλισμού για τις κοινωνικές δομές ένταξης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας».

-«Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των ΚΗΦΗ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών».

-«Προμήθεια λεωφορείων για τις δομές ΚΔΗΦ και ΣΥΔ του κέντρου ΑΜΕΑ – Ο ΣΩΤΗΡ».

-«Προμήθεια εξοπλισμού για το Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς “Βηματίζω”».

-«Υποστήριξη κοινωνικών υποδομών – Προμήθεια εξοπλισμού για την δομή κοινωνικής ένταξης Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Έδεσσας».

-«Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για την ενίσχυση υφιστάμενων δομών κοινωνικής ένταξης ατόμων με αναπηρία-Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης».

-«Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των ΣΥΔ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης- Συκεών».

-«Προμήθεια εξοπλισμού για τις υφιστάμενες δομές κοινωνικής ένταξης του Δήμου Θεσσαλονίκης».

-«Προμήθεια εξοπλισμού για την “Έμπνευση Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία”».

-«Προμήθεια εξοπλισμού για το Κέντρο Ειδικής Αγωγής».

-«Προμήθεια εξοπλισμού υφιστάμενης δομής Κ.Δ.Η.Φ. ‘ΣΥΖΩΗ’».

-«Προμήθεια εξοπλισμού για τον ξενώνα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου».

-«Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για την ενίσχυση υφιστάμενων δομών ΚΔΗΦ και ΣΥΔ της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος».

-«Προμήθεια εξοπλισμού υφιστάμενων δομών Κ.Δ.Η.Φ. & ΣΥΔ ‘ΕΛΠΙΔΑ’».

-«Προμήθεια λεωφορείων για το παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης».