Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί μέσω του ΕΣΠΑ τη δημιουργία του νέου Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Αγίου Όρους

Νέο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο θα αποκτήσει το Άγιον Όρος με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έπειτα από την υπογραφή της σχετικής απόφασης από την Περιφερειάρχη Αθηνά Αηδονά.

Το νέο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες μοναχών και προσκυνητών και θα χρηματοδοτηθεί μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με 3,4 εκ. ευρώ. Η λειτουργία του Ιατρείου θα γίνει με ευθύνη της 4ης ΥΠΕ και η στέγασή του προβλέπεται με την ανέγερση κτιρίου στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου.

Όπως τόνισε η κ. Αηδονά, «σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την 4η ΥΠΕ χρηματοδοτούμε την ανέγερση ενός νέου κτιρίου, εντός του Αγίου Όρους, προκειμένου να δημιουργηθεί μια αναγκαία μονάδα δημόσιας υγείας, η οποία θα αποδειχθεί πολύτιμη τόσο για τη μοναστηριακή κοινότητα, όσο και για τα εκατομμύρια των επισκεπτών του Αγίου Όρους ετησίως. Είναι ένα έργο – παρακαταθήκη για την Αθωνική Πολιτεία, που έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην υγειονομική φροντίδα και περίθαλψη. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στέκεται διαχρονικά αρωγός στο Άγιον Όρος με σημαντικά έργα, που αφορούν στην προστασία της αρχιτεκτονικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των ιερών μονών, στην ενίσχυση των υποδομών και στη δημιουργία νέων, που κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα των μοναχών και την εμπειρία των προσκυνητών».

Το νέο κτίριο, που θα στεγάσει το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αγίου Όρους, θα είναι απόλυτα εναρμονισμένο με το αρχιτεκτονικό και φυσικό περιβάλλον του Αγίου Όρους και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν γι’ αυτό. Το κτίριο αναπτύσσεται σε δύο υπόγειες στάθμες επιφάνειας 400 τ.μ. η κάθε μία και μία υπερκείμενη υπέργεια πτέρυγα επιφάνειας 150 τ.μ. Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τόπου, που απαιτούν τη χρήση ειδικών υλικών για την εναρμόνιση του κτιρίου με το δομημένο περιβάλλον. Η επιφάνεια του οικοπέδου στο οποίο θα ανεγερθεί το κτίριο είναι 697,66 τ.μ.