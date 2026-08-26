Η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. στην ΔΕΘ

Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. ενόψει της ΔΕΘ. Αυτό περιλαμβάνει:

Σάββατο 05/09/2026:

18:00 – Συμμετοχή στο μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στην πορεία για τη ΔΕΘ.

Προσυγκέντρωση κάτω από τα Γραφεία της Ν.Ε. Θεσσαλονίκης (Εγνατίας 76 – Θεσσαλονίκη).

Πέμπτη 10/09/2026:

19:30 – Συνάντηση με παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, σε Αίθουσα του “Capsis Hotel” (Μοναστηρίου 16 – Θεσσαλονίκη).

Παρασκευή 11/09/2026:

10:00 – 10:30 – Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-XELEXPO, στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ-HELEXPO (Εγνατίας 154 – Θεσσαλονίκη).

10:45 – 11:15 – Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων ΔΕΘ, στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ-HELEXPO (Εγνατίας 154 – Θεσσαλονίκη).

13:00 – 15:00 – Συνέντευξη Τύπου στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων “Αιμίλιος Ριάδης” (Εγνατίας 154 – Θεσσαλονίκη, εντός ΔΕΘ).

16:00 – 18:00 – Επίσκεψη στα Περίπτερα της Έκθεσης (Εγνατίας 154 – Θεσσαλονίκη).

19:00 – Κεντρική πολιτική εκδήλωση ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων “Αιμίλιος Ριάδης” (Εγνατίας 154 – Θεσσαλονίκη, εντός ΔΕΘ).