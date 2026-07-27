Η Πανσέληνος Ιουλίου ευνοεί πέντε ζώδια

Πέντε ζώδια ευνοούνται περισσότερο από τις αστρολογικές εξελίξεις την εβδομάδα από τις 27 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου 2026, καθώς η Πανσέληνος στον Υδροχόο, που κορυφώνεται την Τετάρτη, φέρνει σημαντικές συνειδητοποιήσεις και ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη. Η Πανσέληνος αυτή σας καλεί να ενισχύσετε, πάνω απ’ όλα, τη σχέση που έχετε με τον εαυτό σας. Μόνο όταν φροντίζετε τις δικές σας ανάγκες και νιώθετε συναισθηματικά πλήρεις μπορείτε να προσφέρετε ουσιαστική αγάπη και στήριξη στους ανθρώπους που αγαπάτε.

Κριός

Για εσάς, η Πανσέληνος στον Υδροχόο λειτουργεί σχεδόν θεραπευτικά, βοηθώντας σας να δείτε καταστάσεις μέσα από μια διαφορετική οπτική. Παράλληλα, σας δίνει την ευκαιρία να εκφράσετε τη συμπονετική και υποστηρικτική πλευρά του χαρακτήρα σας προς φίλους ή συνεργάτες. Μπορεί ο Κρόνος να σας κρατά σε διαρκή εγρήγορση, όμως αυτή η Πανσέληνος μειώνει τις εντάσεις που ίσως υπήρχαν στις σχέσεις σας με τους άλλους. Ακούστε προσεκτικά τους ανθρώπους που αγαπάτε, σταθείτε δίπλα τους και δείξτε έμπρακτα το ενδιαφέρον σας. Ο Δίας αναδεικνύει τη ζεστασιά και τη γενναιοδωρία που εκπέμπετε, ενώ η Πανσέληνος ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτά τα χαρίσματα. Αφήστε την αγάπη να βρει χώρο στη ζωή σας, γιατί η εποχή του Λέοντα σας υπενθυμίζει ότι οι άνθρωποι που εμπιστεύεστε μπορούν να αποτελέσουν το καλύτερο «γιατρικό».

Δίδυμοι

Αν το τελευταίο διάστημα έχετε χάσει τον προσανατολισμό σας, οι ενέργειες αυτής της εβδομάδας θα σας βοηθήσουν να δείτε πιο καθαρά την επόμενη κίνησή σας. Η Πανσέληνος στον Υδροχόο αναδεικνύει τη δημιουργικότητά σας και σας δείχνει πώς μπορείτε να την εξελίξετε ακόμη περισσότερο. Είναι μια εξαιρετική περίοδος για να αποκτήσετε νέες δεξιότητες, αρκεί να πιστέψετε πραγματικά στις ικανότητές σας. Γράψτε, ζωγραφίστε, τραγουδήστε, χορέψτε ή αφιερωθείτε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σας γεμίζει έμπνευση. Η περίοδος αυτή σας δίνει ώθηση να προχωρήσετε μπροστά και να αντλήσετε δημιουργική ενέργεια από όσα αγαπάτε. Παράλληλα, φίλοι και οικογένεια λειτουργούν ως πολύτιμη πηγή έμπνευσης, ενώ η Αφροδίτη προσφέρει σταθερότητα και συναισθηματική ίαση. Επενδύστε στα χόμπι που σας κάνουν χαρούμενους και μην παραμελείτε την αγάπη προς τον εαυτό σας.

Λέων

Η Πανσέληνος στον Υδροχόο δίνει ώθηση στις σχέσεις σας, αλλά ταυτόχρονα σας υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να φροντίζετε και τον εαυτό σας. Με τον Δία στο ζώδιό σας, αυτή είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίοδος για να αποφασίσετε ποια πορεία θέλετε να ακολουθήσετε από εδώ και πέρα. Οι προσπάθειες των τελευταίων μηνών αρχίζουν επιτέλους να αναγνωρίζονται και ίσως βιώσετε σημαντικές επιτυχίες. Αν, ωστόσο, νιώθετε ότι σας λείπει το κίνητρο, ο Δίας σάς υπενθυμίζει τις δυνατότητες που κρύβετε. Η Πανσέληνος ενισχύει επίσης την ανάγκη σας να νιώσετε αγάπη και ασφάλεια. Αν βρίσκεστε σε σχέση, ο σύντροφός σας μπορεί να αποτελέσει πηγή στήριξης, ενθάρρυνσης και δύναμης. Μια ρομαντική έξοδος θα σας φέρει ακόμη πιο κοντά. Αν είστε ελεύθεροι, οι πιθανότητες να γνωρίσετε ένα πρόσωπο με ζεστή και θετική ενέργεια, που θα σας κάνει να νιώσετε ξεχωριστοί, είναι αυξημένες.

Ζυγός

Η Πανσέληνος στον Υδροχόο φέρνει εξελίξεις και νέες προκλήσεις στον επαγγελματικό τομέα. Ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορείτε να διαχειριστείτε. Αντίθετα, τώρα αρχίζετε να βλέπετε τους κόπους και τις προσπάθειες των τελευταίων ετών να αποδίδουν καρπούς. Παράλληλα, συνειδητοποιείτε πόσο σημαντικό είναι να καλλιεργείτε μια ουσιαστική και υγιή σχέση με τον εαυτό σας. Ξεκινά μια μεταβατική περίοδος που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σας, ιδιαίτερα με τον Κρόνο στον Κριό να σας ωθεί να εξελιχθείτε ακόμη περισσότερο. Αφεθείτε στη ρομαντική και δημιουργική διάθεση των ημερών, διασκεδάστε και επιτρέψτε στον εαυτό σας να ξεκουραστεί όταν το έχει ανάγκη. Νέες ευκαιρίες βρίσκονται ήδη στον ορίζοντα και τα ζώδια του Αέρα.

Υδροχόος

Αυτή την εβδομάδα, αφιερώστε λίγο χρόνο για να αναλογιστείτε πόσο έχετε εξελιχθεί τους τελευταίους έξι μήνες και τι επιθυμείτε ακόμη να κατακτήσετε. Η Πανσέληνος στο ζώδιό σας σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κύκλου. Σας βοηθά να αναγνωρίσετε τα δυνατά σας σημεία, αλλά και όλα όσα έχετε ήδη πετύχει μέχρι σήμερα. Παράλληλα, είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσετε πίσω αρνητικές συνήθειες και να υιοθετήσετε μια πιο αισιόδοξη στάση ζωής. Ο Δίας βρίσκεται απέναντί σας, χαρίζοντάς σας αισιοδοξία και ελπίδα. Η επιρροή του σας καλεί να είστε ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες, αλλά και να μοιραστείτε τη σοφία και τα μαθήματα που έχετε αποκτήσει με τους ανθρώπους γύρω σας. Με τον Βόρειο Δεσμό της Σελήνης πλέον στο ζώδιό σας, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από αυτή την εβδομάδα και στο εξής, θα ενισχύσετε τις γνώσεις σας, αλλά και την αυτοπεποίθησή σας.