Μια σημαντική εξέλιξη στις διαπροσωπικές σχέσεις φέρνει σε τέσσερα ζώδια η σημερινή Πανσέληνος, της Τρίτης 24 Νοεμβρίου. Είτε νιώθετε έτοιμοι είτε όχι, όλα έρχονται στο φως, πυροδοτώντας θετικές αλλαγές.

Δίδυμοι

Είστε πραγματικά ο εαυτός σας μέσα στη σχέση σας; Μήπως κρύβετε πλευρές της προσωπικότητάς σας ή αλλάζετε για να διατηρήσετε το ενδιαφέρον του άλλου; Η Πανσέληνος στο ζώδιό σας φέρνει στο επίκεντρο την ταυτότητά σας και τις ανάγκες σας. Ίσως λοιπόν συνειδητοποιείτε ότι έχετε δώσει προτεραιότητα στις προσδοκίες κάποιου άλλου έναντι των δικών σας επιθυμιών. Μπορεί επίσης να διαπιστώσετε ότι έχετε εξελιχθεί και δεν είστε πια ο άνθρωπος που ερωτεύτηκε αρχικά ο σύντροφός σας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσετε να προσποιείστε ότι είστε όπως παλιά; Φυσικά και όχι. Το σημαντικότερο είναι να είστε ειλικρινείς τόσο με τον εαυτό σας όσο και με τον σύντροφό σας. Ακόμα και αν μαζί με εσάς έχουν αλλάξει και τα συναισθήματά σας. Ή ειδικά τότε.

Τοξότης

Ήρθε η ώρα να βρεθείτε στο ίδιο μήκος κύματος με τον σύντροφό σας. Αυτό μπορεί να απαιτήσει να γίνουν κάποιες άβολες συζητήσεις. Αν όμως θέλετε να κάνετε ένα ουσιαστικό βήμα, πρέπει να είστε ειλικρινείς και να μιλήσετε για όσα αποφεύγατε μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ιδιαίτερα υπό την επιρροή της Πανσελήνου στους Διδύμους. Σήμερα, μπορείτε επιτέλους να εκφράσετε κάτι που είχε μείνει ανείπωτο. Ίσως επίσης συνειδητοποιήσετε ότι έχετε πολύ διαφορετικές αντιλήψεις για το πού οδηγείται η σχέση σας. Σε μια σχέση δεν αρκεί να «περνάτε καλά», αλλά πρέπει να αντιμετωπίζετε και την πραγματικότητα. Θέλετε τα ίδια πράγματα με τον σύντροφό σας; Έχετε συζητήσει για το κοινό σας μέλλον; Ανοίξτε τα χαρτιά σας και ακούστε πραγματικά και τον άλλο.

Παρθένος

Η Πανσέληνος στους Διδύμους δεν θα είναι εύκολη για εσάς. Φέρνει στην επιφάνεια ορισμένες δύσκολες αλήθειες που πιθανότατα θα προτιμούσατε να αγνοήσετε. Δεν μπορείτε, όμως, να συνεχίσετε να στρουθοκαμηλίζετε, ιδιαίτερα αν θέλετε να δείτε τις σχέσεις σας να εξελίσσονται. Οι φιλοδοξίες σας έχουν μεγάλη σημασία για εσάς, αλλά τελευταία αισθάνεστε ότι πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα στους προσωπικούς σας στόχους και τη σχέση σας. Η Πανσέληνος της Τρίτης σάς ωθεί να αναλογιστείτε πού αφιερώνετε τον χρόνο και την ενέργειά σας. Τώρα ίσως συνειδητοποιείτε ότι μια σχέση απαιτεί περισσότερη προσοχή από όση είστε διατεθειμένοι να της αφιερώσετε. Ή ότι οι προσδοκίες του συντρόφου σας παρεμβαίνουν στην πορεία που προσπαθείτε να χαράξετε στη ζωή σας. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να χωρίσετε. Χρειάζεται, ωστόσο, να είστε ειλικρινείς σχετικά με το τι μπορείτε να προσφέρετε σε μια σχέση.

Ιχθύες

Έχετε πολλά να σκεφτείτε – όχι ότι αυτό είναι για εσάς καινούριο, βέβαια. Αυτή την περίοδο αναρωτιέστε κατά πόσο η σχέση σας ταιριάζει στην καθημερινότητά σας. Αναλαμβάνει ο σύντροφός σας το μερίδιο των ευθυνών που του αναλογεί; Σας προσφέρει την υποστήριξη που χρειάζεστε; Δημιουργεί χώρο για εσάς στη ζωή του; Πρόκειται για σημαντικά ερωτήματα, που αξίζει να σας απασχολήσουν. Ίσως τώρα συνειδητοποιείτε ότι η καθημερινότητα της σχέσης σας δεν σας ικανοποιεί. Θέλει προσοχή, γιατί έχετε γενικά την τάση να βλέπετε τα πράγματα μέσα από ένα ρομαντικό, εξιδανικευμένο πρίσμα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τον έρωτα. Με την Πανσέληνο στους Διδύμους, όμως, ήρθε η στιγμή να δείτε την πραγματικότητα χωρίς φίλτρα. Μην παρασύρεστε από κενές υποσχέσεις για το μέλλον ή υπερβολικές εκδηλώσεις αγάπης: Οι πράξεις μιλούν πολύ πιο δυνατά από τα λόγια.