Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ στηρίζει την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του προέδρου Τραμπ

Το Παλαιστινιακό Κίνημα της Ισλαμικής Τζιχάντ , που είναι σύμμαχος της Χαμάς στηρίζει την απάντηση της ισλαμιστικής οργάνωσης στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, δηλώνοντας ότι αντιπροσωπεύει τη στάση της παλαιστινιακής αντίστασης.

Η αποδοχή του σχεδίου από την Ισλαμική Τζιχάντ θα μπορούσε να εξυπηρετήσει την απελευθέρωση ομήρων που κρατούν και οι δύο ένοπλες οργανώσεις στη Γάζα.

«Η πόλη της Γάζας παραμένει μία επικίνδυνη ζώνη μάχης»

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ εξέδωσε μία προειδοποίηση σήμερα για τους κατοίκους της πόλης της Γάζας, αναφέροντας ότι παραμένει μία επικίνδυνη ζώνη μάχης.

Παρότρυνε τους κατοίκους της πόλης σε μία ανάρτησή του στο Χ ν’ αποφύγουν να κινηθούν προς τα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας ή κοντά σε περιοχές, όπου διεξάγονται πολεμικές επιχειρήσεις.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios είχε νωρίτερα μεταδώσει ότι ο στρατός του Ισραήλ θα πραγματοποιεί επιχειρήσεις αμυντικού χαρακτήρα στη Γάζα μην εφαρμόζοντας το σχέδιο επιθετικής κατάληψης της πόλης.