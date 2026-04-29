Η Ουκρανία ζητά από το Ισραήλ να κατασχέσει πλοίο που μεταφέρει «κλεμμένα» ουκρανικά σιτηρά

H Ουκρανία κατέθεσε σήμερα επίσημο αίτημα στις ισραηλινές αρχές να κατασχέσουν το Panormitis, ένα πλοίο που μεταφέρει σιτηρά, τα οποία, σύμφωνα με την Ουκρανία, εξήχθησαν «παράνομα» από τα κατεχόμενα από τη Ρωσία ουκρανικά εδάφη.

Το αίτημα έρχεται εν μέσω διπλωματικών εντάσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ισραήλ, με την Ουκρανία να κατηγορεί το Ισραήλ ότι επιτρέπει σε ουκρανικά σιτηρά που «κλάπηκαν» από τη Ρωσία να εισέλθουν στο έδαφός της.

Το αίτημα έχει σταλεί στις αρχές

Σύμφωνα με την ουκρανική εισαγγελία, το Panormitis, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά στο ισραηλινό λιμάνι Χάιφα, τον προορισμό του, «μεταφέρει σιτηρά που εξήχθησαν εν μέρει από προσωρινά κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη».

«Η ουκρανική πλευρά καλεί τους Ισραηλινούς εταίρους της να σταματήσουν το πλοίο και το φορτίο του, να διενεργήσουν έρευνα, να κατάσχουν τα έγγραφα του πλοίου και του φορτίου, να λάβουν δείγματα των σιτηρών και να ανακρίνουν τα μέλη του πληρώματος», δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο σε ανακοίνωσή του. Το επίσημο αίτημα του Κιέβου «έχει ήδη σταλεί στις αρμόδιες αρχές», πρόσθεσε.

Τι ανέφερε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών

Χθες Τρίτη, το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι η Ουκρανία δεν είχε ζητήσει ούτε νομική βοήθεια, ούτε είχε παράσχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να στηρίζει τις κατηγορίες της.

«Το αίτημα εξετάζεται επί του παρόντος από τις αρμόδιες αρχές», τόνισε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ στο X.